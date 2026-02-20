स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे के तौर पर तेजी से पहचान बना रहे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और लंबी हिट लगाने की क्षमता के कारण वे पहले ही क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें प्रैक्टिस के दौरान उनका जोरदार शॉट पानी का पाइप तोड़ देता है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

प्रैक्टिस सेशन में दिखी जबरदस्त ताकत

राजस्थान रॉयल्स द्वारा शेयर किए गए वीडियो में बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी नेट्स में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। एक गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद इतनी ताकत से गई कि पास लगा पानी का पाइप टूट गया। यह दृश्य उनकी पावर-हिटिंग क्षमता का शानदार उदाहरण है। कोचिंग स्टाफ और साथी खिलाड़ी भी इस शॉट को देखकर हैरान रह गए।

IPL 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन

वैभव ने IPL 2025 सीजन में अपने आक्रामक खेल से खास पहचान बनाई। मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था, जिससे वे आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में शामिल हो गए। गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मुकाबले में 14 साल की उम्र में उन्होंने टी20 क्रिकेट में शतक जड़कर नया कीर्तिमान बनाया। वे आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक और शतक लगाने वाले भारतीय बने।

just sooryavanshi things 😅 pic.twitter.com/HtP8p5KjlQ — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) February 19, 2026

अंडर-19 वर्ल्ड कप में रिकॉर्डतोड़ पारी

वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में ICC Under-19 Cricket World Cup के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। हरारे में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 80 गेंदों में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सात मैचों में 439 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे।

छक्कों की बारिश, तोड़े कई रिकॉर्ड

टूर्नामेंट के दौरान वैभव ने कुल 30 छक्के लगाए, जो अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस ने 2022 संस्करण में 18 छक्के लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 169 से अधिक रहा, जो दर्शाता है कि वे केवल रन बनाने में ही नहीं, बल्कि तेज गति से रन जुटाने में भी माहिर हैं। अंडर-19 वनडे में वे भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हो चुके हैं।