स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबले में सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया और टी20 विश्व कप के एक ही एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उनकी दमदार पारी ने भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता बल्कि भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में भी पहुंचा दिया।

इंग्लैंड के खिलाफ सैमसन की विस्फोटक पारी

मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में संजू सैमसन ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में 89 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज बेहद आक्रामक रहा और उन्होंने शुरुआत से ही रन गति को तेज बनाए रखा। सैमसन की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया। हालांकि वह 13.1 ओवर में विल जैक्स की गेंद पर फिल साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह अपना काम कर चुके थे।

टूटा रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में लगाए गए 7 छक्कों के साथ संजू सैमसन ने टूर्नामेंट में कुल 16 छक्के पूरे कर लिए। इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने टी20 विश्व कप 2024 में 15 छक्के लगाए थे। सैमसन अब टी20 विश्व कप के एक ही एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनकी यह उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए भी खास मानी जा रही है।

टी20 विश्व कप के एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के

16 छक्के – संजू सैमसन (2026)

15 छक्के – रोहित शर्मा (2024)

15 छक्के – शिवम दुबे (2026)

14 छक्के – ईशान किशन (2026)

14 छक्के – हार्दिक पांड्या (2026)

12 छक्के – युवराज सिंह (2007)

भारत ने बनाया बड़ा स्कोर

संजू सैमसन की शानदार बल्लेबाजी के अलावा टीम के अन्य खिलाड़ियों ईशान किशन (39 रन), शिवम दुबे (42 रन), तिलक वर्मा (21 रन), हार्दिक पांड्या (27) ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी बल्लेबाजों के योगदान से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े स्कोरों में से एक माना जा रहा है।

