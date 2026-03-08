डुनेडिन (न्यूजीलैंड) : न्यूजीलैंड की महिला टीम की कप्तान अमेलिया केर ने रविवार को डुनेडिन में तीन मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार सात विकेट लेकर 44 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेलिया केर की कोशिश से टीम ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज की और 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की।

केर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी ओवल में 34 रन देकर 7 विकेट लिए और जिम्बाब्वे को सिर्फ 102 रन पर ऑल आउट कर दिया जिससे उन्होंने 1982 के आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफि जैकी लॉर्ड के 6/10 के 44 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और न्यूजीलैंड की किसी महिला द्वारा सबसे अच्छे वनडे बॉलिंग का नया रिकॉर्ड बनाया।

केर के सात विकेट हॉल के साथ यह सिर्फ सातवीं बार है जब किसी गेंदबाज ने महिला वनडे में सात विकेट लिए हैं, जिससे वह पाकिस्तान की साजिदा शाह, इंग्लैंड की जो चेम्बरलेन, वेस्टइंडीज की अनीसा मोहम्मद और ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग, एलिस पेरी, और मौजूदा कोच शेली निट्स्के के साथ एक एलीट ग्रुप में आ गईं।

महिलाओं के वनडे में बेस्ट बॉलिंग आंकड़े

साजिदा शाह (पाकिस्तान) : 7/4 बनाम जापान, 2003

जो चेम्बरलेन (इंग्लैंड): 7/8 बनाम डेनमार्क, 1991

अनीसा मोहम्मद (वेस्टइंडीज): 7/14 बनाम पाकिस्तान, 2011

अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया): 7/18 बनाम साउथ अफ्रीका, 2025

एलिस पेरी (ऑस्ट्रेलिया): 7/22 बनाम इंग्लैंड, 2019

शेली निट्स्के (ऑस्ट्रेलिया): 7/24 बनाम इंग्लैंड, 2005

अमेलिया केर (न्यूजीलैंड): 7/34 बनाम जिम्बाब्वे, 2026

न्यूजीलैंड बनाम जिम्बाब्वे मैच की बात करें तो मौली पेनफोल्ड (3/17) ने जल्दी विकेट लिए जिससे जिम्बाब्वे का स्कोर 48/3 कर दिया और केर के अटैक में आने से मेहमान टीम और परेशान हो गई क्योंकि न्यूजीलैंड की कप्तान ने बड़े विकेट हासिल किए। केर ने चिएद्जा धुरुरू को बोल्ड करके मैच को खत्म कर दिया और फिर मोडेस्टर मुपाचिकवा, क्रिस्टाबेल चैटोंजवा, एडेल जिमुनु, न्याशा ग्वानज़ुरा, ऑड्रे माजविशाया और तेंदई मकुशा को जल्दी-जल्दी आउट करके व्हाइट फर्न्स को मजबूती से कंट्रोल में रखा। लक्ष्य प्राप्ति के दौरान बैटिंग करने लौटे केर ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए जिससे न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से आसान जीत हासिल की और तीन मैचों की ODI सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।