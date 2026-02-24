ब्रिस्बेन : बेथ मूनी और कप्तान एलिसा हीली के शानदार अर्धशतकों तथा एशले गार्डनर की अगुवाई में गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया ने पहले महिला वनडे में भारत को 70 गेंद शेष रहते 6 विकेट से हराया। तीन मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, 214 पर सिमटी भारत

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से टीम 48.3 ओवर में 214 रन पर ऑलआउट हो गई।

कप्तान Harmanpreet Kaur ने 84 गेंदों में 53 रन बनाए।

उपकप्तान Smriti Mandhana ने 68 गेंदों में 58 रन की पारी खेली।

काशवी गौतम ने 44 गेंदों में 43 रन जोड़कर स्कोर 200 के पार पहुंचाया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से Ashleigh Gardner सबसे सफल रहीं। उन्होंने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट चटकाए। मेगन शट ने पहले ही ओवर में प्रतिका रावल को आउट कर भारत को झटका दिया।

हीली-मूनी की साझेदारी से आसान जीत

215 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 38.2 ओवर में 4 विकेट पर 217 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।

कप्तान Alyssa Healy ने 70 गेंदों में 50 रन बनाए।

Beth Mooney ने 79 गेंदों पर 76 रन ठोके।

एनाबेल सदरलैंड 44 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहीं।

मूनी और सदरलैंड ने चौथे विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी कर जीत पक्की कर दी। अपनी पारी के दौरान मूनी ने वनडे में 3000 रन पूरे किए, जबकि सदरलैंड ने 1000 रन का आंकड़ा छुआ।

मंधाना ने मानी कमी, वापसी का भरोसा

मैच के बाद स्मृति मंधाना ने कहा, 'शुरुआत में दो विकेट गिरने के बाद वापसी आसान नहीं थी। विकेट उम्मीद से अलग था। हमें बल्लेबाजी में सामूहिक प्रदर्शन करना होगा, लेकिन हम मजबूत वापसी करेंगे।'

दूसरा वनडे

दूसरा वनडे 27 फरवरी को होबार्ट में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने टी20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच एक टेस्ट मैच भी होगा।