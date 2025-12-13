स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट को 14 साल की उम्र में एक नया चमकता सितारा मिल गया है। अंडर-19 एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी इन दिनों न सिर्फ अपने खेल, बल्कि लोकप्रियता को लेकर भी चर्चा में हैं। हाल ही में वह साल 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय क्रिकेटर बन गए, जहां उन्होंने विराट कोहली जैसे दिग्गज को भी पीछे छोड़ दिया। अब इस उपलब्धि पर खुद वैभव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

यूएई के खिलाफ ऐतिहासिक पारी

अंडर-19 एशिया कप में यूएई के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने यादगार पारी खेली। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सिर्फ 95 गेंदों में 171 रन ठोक दिए, जिसमें 9 चौके और 14 छक्के शामिल रहे। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने 433/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 234 रनों से अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए वैभव को ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।

गूगल ट्रेंड में विराट कोहली से आगे

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। इसी का असर गूगल सर्च ट्रेंड्स पर भी देखने को मिला, जहां वह 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय खेल सितारे बन गए। इस लिस्ट में उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया।

वैभव का सधा हुआ और परिपक्व बयान

मैच के बाद जब वैभव से इस उपलब्धि को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मैं इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मेरा फोकस सिर्फ अपने खेल पर रहता है। हां, ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं और अच्छा लगता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता हूं।' उनके इस बयान से उनकी सोच और परिपक्वता साफ झलकती है।

रिकॉर्ड्स की झड़ी

वैभव सूर्यवंशी की 171 रनों की पारी ने कई रिकॉर्ड तोड़े। उन्होंने सिर्फ 56 गेंदों में शतक पूरा किया और 84 गेंदों में 150 रन के आंकड़े को छू लिया। 180 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी यूथ वनडे में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। उनसे आगे सिर्फ अंबाती रायुडू हैं, जिन्होंने 2002 में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 177* रन बनाए थे। इसके अलावा वैभव अंडर-19 एशिया कप में शतक जड़ने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं।

भारतीय क्रिकेट का नया चेहरा?

कम उम्र में रिकॉर्ड, लोकप्रियता और सधी हुई सोच—वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट के उज्ज्वल भविष्य की झलक पेश कर रहे हैं। अगर उनका यही प्रदर्शन जारी रहा, तो वह जल्द ही सीनियर टीम इंडिया के दरवाजे पर दस्तक देते नजर आ सकते हैं।