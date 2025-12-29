स्पोर्ट्स डेस्क: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से सभी का ध्यान खींचा है। महज 14 साल की उम्र में वैभव ने मेघालय के खिलाफ प्लेट ग्रुप मुकाबले में तूफानी अंदाज दिखाते हुए 10 गेंदों में 31 रन बनाए और 310.00 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की।

पारी की शुरुआत में ही आक्रामक तेवर

सोमवार (29 दिसंबर) को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में वैभव ने बिहार के लिए पारी की शुरुआत की। 218 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए। अपनी छोटी लेकिन प्रभावशाली पारी में उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा और विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया।

हालांकि, पांचवें ओवर की पहली गेंद पर आकाश कुमार ने वैभव को आउट कर दिया, जबकि डिप्पू ने उनका कैच लपका। अच्छी शुरुआत के बावजूद वह इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके।

पहले ही मैच में रचा था इतिहास

वैभव सूर्यवंशी से इस मैच में भी बड़ी पारी की उम्मीदें थीं, खासकर इसलिए क्योंकि टूर्नामेंट के पहले ही मुकाबले में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों में 190 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी। उस मैच में वैभव ने महज 36 गेंदों में शतक पूरा किया, जो किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा चौथा सबसे तेज़ लिस्ट-ए शतक है। यही नहीं, उन्होंने 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर दुनिया का सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया और एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक

वैभव पहले ही लिस्ट-ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बन चुके हैं। उनकी आक्रामक शैली और बेखौफ खेल ने उन्हें भारत के सबसे रोमांचक युवा क्रिकेटरों में शामिल कर दिया है।

अब राष्ट्रीय ड्यूटी पर रहेंगे वैभव

वैभव सूर्यवंशी के विजय हजारे ट्रॉफी के बाकी मैचों में खेलने की संभावना कम है। उन्हें हाल ही में भारत की अंडर-19 विश्व कप टीम में चुना गया है। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाली भारतीय अंडर-19 टीम के साथ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेंगे। खास बात यह है कि इन मुकाबलों में वैभव भारतीय अंडर-19 टीम की कप्तानी करेंगे, क्योंकि आयुष म्हात्रे और उपकप्तान विहान मल्होत्रा कलाई की चोट के कारण इन मैचों से बाहर हैं।