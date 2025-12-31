स्पोर्ट्स डेस्क: साल 2025 भारतीय क्रिकेट में एक युवा नाम के लिए याद किया जाएगा- वैभव सूर्यवंशी। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने IPL से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी तक अपने दमदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा। बड़े मंचों पर बेखौफ बल्लेबाज़ी और लगातार रिकॉर्ड तोड़ते कारनामों ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया। इस साल वैभव ने साबित किया कि उम्र नहीं, बल्कि हुनर ही असली पहचान बनाता है।

IPL से मिली पहचान, 35 गेंदों में शतक

19 अप्रैल 2025 को वैभव सूर्यवंशी ने IPL में कदम रखा और पहली ही गेंद पर अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज़ को छक्का जड़कर सुर्खियां बटोरीं। 14 साल की उम्र में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में जहां मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे अनुभवी गेंदबाज़ मौजूद थे, वैभव ने महज 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। यह पारी IPL इतिहास की सबसे विस्फोटक पारियों में शामिल हो गई।

रिकॉर्ड्स जो नाम के साथ जुड़ते गए

जनवरी 2024 में बिहार के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने के बाद से वैभव सूर्यवंशी लगातार रिकॉर्ड बुक में जगह बनाते चले गए। उनके नाम दर्ज प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

सबसे कम उम्र में लिस्ट-A शतक

लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज़ 150 रन

सबसे कम उम्र के T20 शतकवीर

यूथ ODI इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के

IPL में सबसे तेज़ भारतीय शतक, यह सभी उपलब्धियां उन्होंने 15 साल की उम्र से पहले हासिल कर लीं।

तकनीक और आत्मविश्वास बने हथियार

वैभव की बल्लेबाज़ी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी जबरदस्त बैट स्पीड। अनोखा ग्रिप, तेज़ डाउनस्विंग और आत्मविश्वास से भरा अंदाज उन्हें गेंदबाज़ों पर हावी बनाता है। इतनी कम उम्र में ऐसी ताकत और संतुलन उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग करता है।

जल्दी मिली शोहरत, जिम्मेदारी भी बड़ी

इतिहास गवाह है कि शुरुआती सफलता जितनी चमकदार होती है, उतनी ही नाज़ुक भी। विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ जैसे उदाहरण चेतावनी देते हैं कि सही मार्गदर्शन के बिना प्रतिभा भटक सकती है। 2025 भारतीय क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा वह प्रतिभा हैं, आकर्षण हैं और भविष्य की उम्मीद भी। अब चुनौती यही है कि इस चमक को सही दिशा देकर लंबी और सफल पारी में बदला जाए।

