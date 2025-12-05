स्पोर्ट्स डेस्क : साल 2025 भारतीय क्रिकेट के एक नए सितारे के नाम रहा। महज़ 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने न सिर्फ़ मैदान पर रनों की बरसात की, बल्कि इंटरनेट पर भी लोगों की पहली पसंद बन गए। Google के Year in Search 2025 के अनुसार सूर्यवंशी भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए व्यक्ति रहे। उनकी IPL, इंडिया A और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में धमाकेदार परफॉर्मेंस ने उन्हें देश के उभरते हुए क्रिकेट सुपरस्टार के रूप में स्थापित कर दिया। किशोर उम्र में किए गए उनके रिकॉर्ड-तोड़ कारनामों ने उन्हें नई पीढ़ी के बैटिंग आइकन का दर्जा दिलाया।

गूगल सर्च में नंबर-1: कैसे छाए वैभव सूर्यवंशी?

2025 की गूगल सर्च रिपोर्ट में कई क्रिकेटरों ने जगह बनाई, लेकिन शीर्ष पर रहे वैभव सूर्यवंशी। 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू ने उन्हें पहली बार सुर्खियों में ला दिया था जबकि IPL में 14 साल की उम्र में डेब्यू और शतक लगाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बन गए। इसके बाद IPL में उनके विस्फोटक प्रदर्शन और घरेलू क्रिकेट में लगातार शतकों ने उन्हें चर्चा का केंद्र बना दिया। सर्च लिस्ट में प्रियांश आर्य, अभिषेक शर्मा, शेख रशीद, आयुष म्हात्रे और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे खिलाड़ी भी शामिल थे, लेकिन लोकप्रियता के मामले में सूर्यवंशी सबसे आगे रहे।

IPL 2025 में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन

IPL 2025 वह सीजन था जिसने वैभव सूर्यवंशी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ T20 इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि हासिल की—

38 गेंदों पर 101 रन

7 चौके और 11 छक्के

35 गेंदों में शतक (IPL का दूसरा सबसे तेज़ शतक और किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज़)

इस एक पारी ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया। क्रिकेट जगत ने उन्हें भविष्य का मैच-विनर घोषित कर दिया।

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में धमाकेदार शतक

IPL के तुरंत बाद कतर में खेले गए राइजिंग स्टार्स एशिया कप में सूर्यवंशी ने फॉर्म जारी रखा। UAE के खिलाफ उन्होंने 32 गेंदों में सेंचुरी ठोककर सबको चौंका दिया।

उनकी पारी के प्रमुख आंकड़े—

42 गेंदों पर 144 रन

11 चौके और 15 छक्के

26 बार बाउंड्री पार की

यह T20 इतिहास की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक मानी जा रही है।

SMAT 2025 में फिर चमके—तीन T20 शतक वाला पहला टीनेजर

एक महीने बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में बिहार की ओर से खेलते हुए सूर्यवंशी ने महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंदों पर नाबाद 108 रन की पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने SMAT इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाया, करियर का तीसरा T20 शतक जड़ा, तीन T20 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले टीनेजर बने तथा गुस्ताव मैकियन और तिलक वर्मा के रिकॉर्ड तोड़े। इन लगातार उपलब्धियों ने 14 साल के इस बल्लेबाज को भारत के सबसे चर्चित युवा खिलाड़ियों में शामिल कर दिया।

2025 में गूगल पर सर्च किए गए टॉप 10 भारतीय क्रिकेटर्स

1. वैभव सूर्यवंशी

2. प्रियांश आर्य

3. अभिषेक शर्मा

4. शेख रशीद

5. जेमिमा रोड्रिग्स

6. आयुष म्हात्रे

7. स्मृति मंधाना

8. करुण नायर

9. उर्विल पटेल

10. विग्नेश पुथुर