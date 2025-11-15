स्पोर्ट्स डेस्क: भारत A के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से क्रिकेट जगत को चौंका दिया। दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में UAE के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स के पहले ही मैच में सूर्यवंशी ने सिर्फ 32 गेंदों में शतक ठोक इतिहास रच दिया। उनकी यह पारी 10 चौकों और 9 लंबे छक्कों से सजी रही। यह भारत की ओर से संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज़ टी20 शतक है।

दूसरा सबसे तेज़ भारतीय टी20 शतक

सूर्यवंशी का 32 गेंदों का शतक भारतीय बल्लेबाज़ों में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। सबसे तेज़ (28 गेंदों) टी20 शतक का रिकॉर्ड उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा के नाम है। इससे पहले 14 वर्षीय बिहार के इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज़ ने IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 35 गेंदों में शतक जमाया था।

पारी की झलकियां: 17 गेंदों में पचासा, 15 गेंदों में अगला पचासा

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत A की खराब शुरुआत हुई जब उनके साथी प्रियांश आर्या जल्दी आउट हो गए। लेकिन सूर्यवंशी ने कोई दबाव नहीं दिखाया और शुरू से ही आक्रामक अंदाज़ अपनाया। सूर्यवंशी ने हरषित कौशिक के एक ही ओवर में 30 रन (4 छक्के, 1 चौका) ठोक डाले। यह स्कोर भारत की ओर से T20 क्रिकेट में चौथा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।

भारतीय बल्लेबाजों द्वारा सबसे तेज़ टी20 शतक:

1. उर्विल पटेल - 28 गेंदें, गुजरात बनाम त्रिपुरा, इंदौर, 2024

2. अभिषेक शर्मा - 28 गेंदें, पंजाब बनाम मेघालय, सौराष्ट्र, 2024

3. ऋषभ पंत - 32 गेंदें - दिल्ली बनाम हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, 2018

4. वैभव सूर्यवंशी - 32 गेंदें - भारत ए बनाम यूएई, दोहा, 2025*

युवा सितारों से भरी टीम

भारत A इस टूर्नामेंट में एक मज़बूत मिश्रण के साथ उतरा है जिसमें कई उभरते IPL खिलाड़ी शामिल हैं। हालाँकि यह टूर्नामेंट U-23 खिलाड़ियों के लिए होता है, लेकिन इस बार चयनकर्ताओं ने जितेश शर्मा जैसे कुछ अनुभवी नामों को भी टीम में जगह दी है।