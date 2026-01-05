नई दिल्ली : जैसे ही भारत के अंडर-19 लड़के निडर क्रिकेट पर ध्यान देते हुए आने वाले आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वरुण ऑरोन ने जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 से पहले इन शुरुआती सालों में युवाओं को खुलकर खुद को एक्सप्रेस करने देने के महत्व पर जोर दिया।

वरुण ऑरोन ने भारत की अगली पीढ़ी और जूनियर सेटअप को गाइड करने वाली मानसिकता के बारे में बात की। यह प्रतिष्ठित इवेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाला है। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में पांच बार के चैंपियन भारत को ग्रुप B में न्यूजीलैंड, USA और बांग्लादेश के साथ रखा गया है।

वरुण ने कहा, 'अंडर-19 क्रिकेट खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में है। किसी भी लेवल पर, यहां तक ​​कि अंडर-14 में भी, परफॉर्म करने का प्रेशर हमेशा रहता है, लेकिन इस ग्रुप के कोच चाहते हैं कि लड़के आजादी से खेलें और मैदान पर अपना नेचुरल गेम दिखाएं। वे अंडर-19 साल कभी वापस नहीं आते, इसलिए यह वह स्टेज है जहां उन्हें बस वह होना चाहिए जो वह हैं।'

पांच बार का चैंपियन भारत 15 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके बाद 17 जनवरी को उसी जगह पर बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे। भारत ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में पांच खिताब जीते हैं। उन्होंने मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2018), पृथ्वी शॉ (2018), और यश ढुल (2022) की कप्तानी में खिताब जीते।

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम :

आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी दीपेश, किशन कुमार सिंह, उधव मोहन।