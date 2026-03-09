स्पोर्ट्स डेस्क : अहमदाबाद में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की शानदार जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर Irfan Pathan ने टीम इंडिया की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा भारतीय टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ व्हाइट-बॉल टीम है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय कप्तान Suryakumar Yadav की कप्तानी और कोच Gautam Gambhir की टीम मैनेजमेंट क्षमता को दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर इतिहास रच दिया।

टॉप ऑर्डर की आक्रामक बल्लेबाजी से मिली मजबूत शुरुआत

फाइनल मुकाबले में भारत की जीत की नींव टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने रखी। Abhishek Sharma, Sanju Samson और Ishan Kishan ने तेज शुरुआत करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। इन बल्लेबाजों की आक्रामक पारी के कारण भारत बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा। इसके बाद गेंदबाजी में भी भारतीय टीम पूरी तरह हावी रही। तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah ने सटीक लाइन-लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को बांधे रखा, जबकि ऑलराउंडर Axar Patel ने महत्वपूर्ण विकेट लेकर न्यूजीलैंड की उम्मीदों को खत्म कर दिया।

कप्तानी और टीम मैनेजमेंट को मिला श्रेय

इरफान पठान के अनुसार भारत की लगातार सफलता के पीछे मजबूत नेतृत्व सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम बेहद आत्मविश्वास के साथ खेल रही है। वहीं गौतम गंभीर ने खिलाड़ियों को सही भूमिका देकर एक संतुलित टीम तैयार की है। पठान ने यह भी कहा कि गंभीर की सबसे बड़ी खासियत उनकी विनम्रता है। वे टीम की सफलता का श्रेय हमेशा खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को देते हैं, जिससे टीम का माहौल सकारात्मक बना रहता है और खिलाड़ी खुलकर प्रदर्शन करते हैं।

शिवम दुबे की आक्रामक पारी ने बढ़ाया आत्मविश्वास

फाइनल मैच में Shivam Dube की बल्लेबाजी भी चर्चा का विषय रही। उन्होंने आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर टीम के स्कोर को और मजबूत कर दिया। उनके बचपन के कोच और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी Nilesh Bhosale ने कहा कि यह पारी टीम के आत्मविश्वास को दर्शाती है। भोसले ने बताया कि भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों में जीतने का जज्बा साफ दिखाई दे रहा था। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इतना ऊंचा था कि वे शुरुआत से ही मैच को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे थे।

भारत ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ भारत ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। टीम ने पहली बार घरेलू मैदान पर टी20 वर्ल्ड कप जीता और लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम भी बन गई। इसके अलावा भारत ने तीसरी बार ICC Men's T20 World Cup का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत 2007 और 2024 में भी चैंपियन बन चुका था।