कोलकाता: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार 8 मार्च को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का पूरा समर्थन किया है। फैंस और आलोचकों के बीच बढ़ते सवालों के बावजूद सूर्यकुमार ने साफ कर दिया कि चक्रवर्ती अभी भी मैच विनर हैं और दबाव के समय टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं।

सूर्यकुमार यादव का चक्रवर्ती के समर्थन में बयान

प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा: 'वरुण का फॉर्म चिंता का विषय नहीं है। वह वर्ल्ड नंबर 1 हैं और जानते हैं कि टीम को जीत कैसे दिलानी है। हमें चीज़ों को सरल रखना है। इस फाइनल में कप्तानी करना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है।' उन्होंने चक्रवर्ती की आलोचना करने वालों को साफ संदेश दिया कि उनके अनुभव और मानसिक मजबूती से टीम को फायदा मिलेगा।

वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म और आलोचना

हालांकि, चक्रवर्ती का टूरनामेंट का अंतिम चरण में प्रदर्शन काफी महंगा साबित हुआ। ग्रुप स्टेज के बाद उन्होंने चार मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए, औसत 46.50 और इकॉनमी 11.62 रही। डॉट-बॉल प्रतिशत 45.8% से घटकर 26% हो गया, जबकि विरोधियों को मिलने वाले बॉर्डरियों का प्रतिशत 5.55% से बढ़कर 27.08% हो गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी प्रभावित गेंदबाज़ी ज्यादातर Associate देशों के खिलाफ रही—जैसे नमीबिया और नीदरलैंड्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन लेकिन Full Member टीमों के खिलाफ उनका प्रभाव कम दिखाई दिया।

मैदान और रणनीति

फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में खेला जाएगा। चक्रवर्ती का पिछला यादगार प्रदर्शन इसी मैदान पर रहा है। टीम प्रबंधन उम्मीद कर रहा है कि इस परिचय और अनुभव की मदद से वह अपने 'मिस्ट्री स्पिन' को फिर से जगाएंगे और न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाजों को चौंकाएंगे।

प्रमुख तथ्य और रिकॉर्ड

करियर T20I इकॉनमी: 7.75

इस टूर्नामेंट की इकॉनमी: 8.85

ग्रुप स्टेज के बाद विकेट: 4 मैचों में 4 विकेट

डॉट-बॉल प्रतिशत में गिरावट: 45.8% → 26%

बॉर्डरियों पर प्रतिशत: 5.55% → 27.08%

कहां देखें लाइव मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह खिताबी भिड़ंत रविवार 8 मार्च भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगी, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे होगा। यह मुकाबला भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। ऑनलाइन दर्शक इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।