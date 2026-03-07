स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में उनकी गेंदबाजी थोड़ी महंगी साबित हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने अपने चार ओवर में 64 रन खर्च किए। इसी बीच भारत के पूर्व स्पिनर और दो बार के वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी पीयूष चावला ने बताया है कि आखिर चक्रवर्ती की गेंदबाजी में कहां कमी नजर आ रही है।

पिछले दो मैचों में महंगे साबित हुए वरुण चक्रवर्ती

टी20 वर्ल्ड कप के आखिरी दो मुकाबलों में वरुण चक्रवर्ती अपनी लय में नजर नहीं आए।

वेस्टइंडीज के खिलाफ – 1/40

इंग्लैंड के खिलाफ – 1/64

अब जब भारत को फाइनल में न्यूजीलैंड से अहम मुकाबला खेलना है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट वरुण पर भरोसा जताती है या फिर उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका देती है।

गेंद की लेंथ में आ रही है समस्या

पीयूष चावला ने जियोस्टार पर बातचीत के दौरान कहा कि वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में सबसे बड़ी समस्या लेंथ की अस्थिरता है।

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी जब आप ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं या थोड़े हताश हो जाते हैं, तो गेंद बहुत ज्यादा फुल या बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। अभी वरुण के साथ यही हो रहा है।'

सही लेंथ पर गेंदबाजी में सबसे खतरनाक

चावला के मुताबिक वरुण चक्रवर्ती तब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब वह स्पिनर की आदर्श गुड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने बताया कि वरुण की ताकत वह लेंथ है जहां गेंद बल्लेबाज के घुटनों के आसपास उछाल लेती है। उनकी गति और मिस्ट्री के कारण बल्लेबाजों के लिए गेंद को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। 'अगर बल्लेबाज गेंद को हाथ से सही तरीके से नहीं पढ़ पाता तो वरुण की गेंद को खेलना काफी मुश्किल हो जाता है।'

लेंथ बिगड़ते ही पड़ जाते हैं महंगे

चावला ने यह भी कहा कि जब वरुण अपनी सही लेंथ से भटकते हैं, तो बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। 'जब गेंद थोड़ी भी लाइन या लेंथ से बाहर होती है तो बल्लेबाज आसानी से रन बना लेते हैं। पिछले दो मैचों में वरुण के साथ यही हुआ है।'

फाइनल में न्यूजीलैंड से होगा मुकाबला

भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। इस बड़े मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी भारत के लिए अहम साबित हो सकती है।