मैनचेस्टर (यूके) : हाल ही में इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम में शामिल हुए तेज गेंदबाज सन्नी बेकर ने द हंड्रेड में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के लिए हैट्रिक बनाई। वह सैम कुरेन, इमरान ताहिर और टाइमल मिल्स जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए। रविवार को सुपरचार्जर्स के खिलाफ मैच में ओरिजिनल्स ने जोस बटलर (45 गेंदों में 64 रन, 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से) और हेनरिक क्लासेन (25 गेंदों में 50* रन, चार चौकों और चार छक्कों की मदद से) के अर्धशतकों की मदद से 171/3 का मजबूत स्कोर बनाया।

मैच की 50वीं गेंद पर जो उनकी 5 गेंदों के तीसरे सेट की आखिरी गेंद थी, उन्होंने डेविड मलान का अहम विकेट लिया, जबकि सुपरचार्जर्स का स्कोर 63/5 हो गया। अपना स्पेल पूरा करने के लिए वापस आकर उन्होंने टॉम लॉज और जैकब डफी जैसे पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट कर सुपरचार्जर्स की पारी 114 रनों पर समाप्त की और अपनी टीम को 57 रनों से मैच जिता दिया।

बेकर ने 17 गेंदों में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। वह प्रतियोगिता में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 16.42 की औसत से 7 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 3 विकेट रहा है। इंग्लैंड ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए अपनी टीम की घोषणा की थी। घरेलू गर्मियों के लाल गेंद वाले चरण को पीछे छोड़ते हुए इंग्लैंड अब 2 सितंबर से हेडिंग्ले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में खेलेगा। घरेलू श्रृंखला के बाद 17 सितंबर से मालाहाइड में आयरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की प्रतियोगिता होगी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की वनडे टीम : हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम : हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जेमी स्मिथ, ल्यूक वुड।

आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड टी20 टीम : जैकब बेथेल (कप्तान), रेहान अहमद, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जोस बटलर, लियाम डॉसन, टॉम हार्टले, विल जैक्स, साकिब महमूद, जेमी ओवरटन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल राशिद, फिल साल्ट, ल्यूक वुड।