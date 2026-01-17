स्पोर्ट्स डेस्क : ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से पहले एक असहज स्थिति देखने को मिली। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे ग्रुप मुकाबले के टॉस के दौरान भारतीय अंडर-19 कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, जिससे माहौल कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गया।

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि टॉस के समय ही सारा ध्यान क्रिकेट से ज्यादा मैदान पर दिखी असहज स्थिति पर चला गया, जब दोनों कप्तानों के बीच न तो हाथ मिलाया गया और न ही नजरों का संपर्क हुआ।

टॉस पर क्यों आए जवाद अबरार?

बांग्लादेश के नियमित कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम अस्वस्थ होने के कारण टॉस के लिए मैदान पर नहीं आए। उनकी जगह टीम के उपकप्तान जवाद अबरार ने टॉस में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व किया। टॉस के बाद दोनों कप्तानों के बीच दूरी साफ नजर आई।

राष्ट्रगान के दौरान भी नहीं दिखा सौहार्द

तनाव सिर्फ टॉस तक सीमित नहीं रहा। कुछ मिनट बाद राष्ट्रगान के समय भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच कोई बातचीत या हाथ मिलाने की औपचारिकता नहीं हुई। बाउंड्री के पास खड़े खिलाड़ियों के बीच दूरी साफ दिखाई दी, जिससे माहौल और चर्चा में आ गया।

भारत ने क्यों नहीं मिलाया हाथ?

हाल के हफ्तों में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में आई तल्खी इसका कारण रही। यह तनाव तब और बढ़ गया, जब मुस्ताफिजुर रहमान के IPL 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़ने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इन विरोधों में भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ी के खेलने का विरोध किया गया, खासकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों के बाद।

BCCI का रुख और बढ़ता विवाद

सार्वजनिक प्रतिक्रिया को देखते हुए BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा था कि KKR को मुस्ताफिजुर को रिलीज करने की सलाह दी गई है। इसके जवाब में बांग्लादेश ने कथित तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत यात्रा न करने की चेतावनी दी, जिसमें सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। इसके बाद से ही BCCI और BCB के बीच T20 वर्ल्ड कप मैचों के वेन्यू को लेकर मतभेद सामने आए हैं।

IND vs BAN प्लेइंग 11

बांग्लादेश U19 (Playing XI): एमडी रिफात बेग, जवाद अबरार, मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिज़ान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), मोहम्मद समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज जिबोन, अल फहाद, साद इस्लाम रज़ीन, इक़बाल हुसैन इमोन

भारत U19 (Playing XI): आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, खिलान पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन

