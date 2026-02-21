कोलंबो: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर आठ राउंड के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। र. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है, जो खेल पर असर डाल सकती है।

मैच का हाल और स्थिति

पाकिस्तान ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया और न्यूज़ीलैंड भी ग्रुप डी में दूसरी पोज़िशन पर पहुंचा। पाकिस्तान ने अपनी एकमात्र हार भारत के खिलाफ 61 रनों से झेली। न्यूज़ीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका से सात विकेट से हार का सामना किया, लेकिन अपने बाकी सभी मैच जीतकर सुपर आठ में जगह बनाई। दोनों टीमें अब तक तीन-तीन जीत और एक-एक हार के साथ सुपर आठ में उतर रही हैं।

पिच

ऐसा माना जा रहा कि प्रेमदासा स्टेडियम की पिच सिंहली के पिच की तुलना में स्पिन गेंदबाजी के लिए ज्यादा अनुकूल है। यहां बाउंड्री बड़ी होने की वजह से रन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शाम को हल्की बारिश की संभावना है। बारिश के कारण शुक्रवार (20 फरवरी) को पाकिस्तान का अभ्यास सत्र रद्द हो गया था।

बारिश का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, मैच होने की संभावना है। लेकिन अगर बारिश बाधा बनती है तो दोनों टीमों को अंक साझा करने होंगे, क्योंकि सुपर आठ मैचों के लिए कोई रिज़र्व डे नहीं है।

प्लेइंग 11

न्यूज़ीलैंड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिशेल सैंटनर (कप्तान), जेम्स नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, लॉक्की फर्ग्यूसन

पाकिस्तान: साहिबज़ादा फ़रहान, सैम आयूब, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आज़म, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फहीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारीक

