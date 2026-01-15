नई दिल्ली : जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन जय शाह ने सभी भाग लेने वाली टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट को क्रिकेट की अगली पीढ़ी के सितारों के लिए सबसे बड़ा मंच बताया।

जय शाह का संदेश: भविष्य के सितारों की नर्सरी है यह टूर्नामेंट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किए गए अपने संदेश में जय शाह ने कहा, '15 जनवरी से मेजबान देशों जिम्बाब्वे और नामीबिया में शुरू हो रहे आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। यह युवा प्रतियोगिता लंबे समय से क्रिकेट के कई महान सितारों का रास्ता रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी दुनिया को नए स्टार मिलेंगे।'

16 टीमों के बीच 50 ओवरों का महासंग्राम

आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 इस आयु वर्ग के 50 ओवरों वाले टूर्नामेंट का 16वां संस्करण है। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के लिए टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है, जिनमें हर ग्रुप में चार-चार टीमें हैं।

टूर्नामेंट का फॉर्मेट

ग्रुप स्टेज में हर टीम सिंगल राउंड-रॉबिन खेलेगी

हर ग्रुप की टॉप-3 टीमें सुपर सिक्स स्टेज में पहुंचेंगी

सुपर सिक्स में कुल 12 टीमें होंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा जाएगा

हर सुपर सिक्स ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी

फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाएगा

भारत का ग्रुप और पहला मुकाबला

भारतीय टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और अमेरिका से होगा। भारत अपने सभी ग्रुप मैच बुलावायो में खेलेगा। भारतीय टीम आज टूर्नामेंट के पहले ही दिन क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

