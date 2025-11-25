बेंगलुरु : वेदांत त्रिवेदी की 102 गेंद में 83 रन की पारी की बदौलत भारत बी ने मंगलवार को यहां अंडर-19 त्रिकोणीय श्रृंखला में अफगानिस्तान को दो विकेट से हरा दिया। भारत बी की प्रतियोगिता में यह पहली जीत है। इससे पहले टीम ने अफगानिस्तान और भारत ए के खिलाफ अपने तीनों मैच गंवाए थे। त्रिवेदी के अलावा कप्तान आरोन जॉर्ज (42), बीके किशोर (नाबाद 29) और दीपेश दीपेंद्रन (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली जिससे भारत बी ने 11 गेंद शेष रहते आठ विकेट पर 206 रन बनाकर जीत दर्ज की।

इससे पहले जॉर्ज ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया जिसने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से उजेइरुल्लाह नियाजेई ने सर्वाधिक 96 रन बनाए। उनके अलावा अफगानिस्तान का कोई बल्लेबाज 30 रन के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। उजेइरुल्लाह ने उस पर मोर्चा संभाला जब अफगानिस्तान की टीम 25वें ओवर में 78 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।

भारत बी की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर बीके किशोर सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 19 रन देकर तीन विकेट चटकाए। तेज गेंदबाजों दीपेश (38 रन पर दो विकेट) और रोहित दास (29 रन पर दो विकेट) ने दो-दो विकेट हासिल किए। अर्णव बग्गा और वेदांत ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने 30वें ओवर में 115 रन तक छह विकेट गंवा दिए। वेदांत और किशोर ने सातवें विकेट के लिए 51 रन जोड़कर पारी को संभाला। वेदांत के आउट होने के बाद किशोर ने दीपेश के साथ मिलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। अफगानिस्तान की ओर से नजीफुल्लाह अमीरी ने तीन जबकि समान खान और खातिर स्टेनिकजई ने दो-दो विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।