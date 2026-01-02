कोलंबो (श्रीलंका) : श्रीलंका ने गुरुवार को आगामी ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। युवा श्रीलंकाई टीम की कप्तानी विमथ दिंसारा करेंगे जबकि कविजा गमागे को उप-कप्तान बनाया गया है। यह आगामी बड़ा टूर्नामेंट 15 जनवरी से शुरू होगा।

श्रीलंका की U19 टीम में कप्तान दिंसारा, गमागे और महाविथाना जैसे होनहार बल्लेबाज हैं, साथ ही विरान चामुदिथा, गमागे और चमिका हींटिगला जैसे हरफनमौला खिलाड़ी भी हैं। श्रीलंका को ग्रुप A में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जापान के साथ रखा गया है। वे 17 जनवरी को जापान के खिलाफ अपने U19 विश्व कप अभियान की शुरुआत करेंगे।

जिम्बाब्वे और नामीबिया आगामी अंडर-19 विश्व कप की सह-मेजबानी करेंगे। यह टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा और इसमें 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें पहली बार खेलने वाली तंजानिया भी शामिल है। फॉर्मेट पिछले टूर्नामेंट जैसा ही होगा, जिसमें पहले चरण में 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। ICC के अनुसार 23 दिनों में 41 मैच खेले जाएंगे। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया नामीबिया के विंडहोक में दूसरे दिन आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा।

इस बीच पांच बार के चैंपियन भारत 15 जनवरी को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 17 जनवरी को उसी स्थान पर बांग्लादेश के खिलाफ और 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच होंगे। भारत ने अंडर-19 विश्व कप के इतिहास में पांच खिताब जीते हैं। उन्होंने मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2018), पृथ्वी शॉ (2018) और यश ढुल (2022) की कप्तानी में खिताब जीते हैं।

अंडर-19 विश्व कप के लिए श्रीलंका टीम :

विमथ दिनसारा (कप्तान), कविजा गामागे, दिमंथा महाविथाना, वीरन चामुदिथा, डुलनिथ सिगेरा, चमिका हेंतिगाला, एडम हिल्मी, चमारिंडु नेथसारा, सेठमिका सेनेविरत्ने, कुगथास मथुलन, रासिथ निमसारा, विग्नेश्वरन आकाश, जीवनंता श्रीराम, सेनुजा वेकुनागोडा, मालिन्था सिल्वा।