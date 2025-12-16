स्पोर्ट्स डेस्क: अभिज्ञान कुंडू ने मलेशिया के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2025 में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 209 रन जड़े। उनकी इस दोहरी शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 7 विकेट पर 408 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुंडू ने अपनी पारी में बेहतरीन टाइमिंग और आक्रामक शॉट्स का शानदार प्रदर्शन किया।

रिकॉर्ड्स की बारिश

कुंडू की यह पारी कई मायनों में खास रही। उन्होंने अंबाती रायुडू के 177 रन के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत के लिए अंडर-19 वनडे में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया। इसके साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया।

भारत की बल्लेबाजी का दबदबा

भारत की टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले में भी बल्लेबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी। कुंडू के अलावा अन्य बल्लेबाजों ने भी उपयोगी योगदान दिया, जिससे मलेशिया पर शुरुआत से ही दबाव बन गया।

पाकिस्तान पर बड़ी जीत के बाद उतरी टीम इंडिया

भारत इस मैच में आत्मविश्वास से लबरेज होकर उतरा है। पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 90 रनों से करारी शिकस्त दी थी। उस जीत में कनिष्क चौहान और दीपेश देवेंद्रन का प्रदर्शन बेहद अहम रहा था। लगातार शानदार नतीजों के चलते भारतीय टीम ग्रुप स्टेज में अजेय रहने का लक्ष्य लेकर मैदान पर उतरी है।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत अंडर-19: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, उधव मोहन, दीपेश देवेंद्रन, किशन सिंह

मलेशिया अंडर-19: अज़ीब वाजदी, मोहम्मद हारिल (विकेटकीपर), मोहम्मद हारिज अफनान, दीआज़ पैट्रो (कप्तान), मोहम्मद आलिफ, मोहम्मद अकरम, हमज़ाह पंग्गी, मोहम्मद फथुल मुइन, नागिनेश्वर सत्नाकुमारन, जाश्विन कृष्णमूर्ति, मोहम्मद नूरहानिफ

जीत की लय बनाए रखने पर नजर

सेमीफाइनल में जगह पक्की होने के बावजूद भारतीय टीम इस मुकाबले को हल्के में नहीं लेना चाहती। मजबूत शुरुआत और आक्रामक सोच के साथ भारत इस मैच को जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन जीत के साथ करने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है।