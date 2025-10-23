स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के करियर में शायद ही कभी ऐसा दौर आया हो जब उनके बल्ले से रन न निकलें। लेकिन हाल के ऑस्ट्रेलिया दौरे ने कुछ ऐसा ही नजारा दिखाया। पर्थ और एडिलेड में खेले गए दो लगातार वनडे मुकाबलों में कोहली शून्य पर आउट हुए जो उनके शानदार करियर में पहली बार हुआ। पर्थ में 8 गेंदों पर खाता नहीं खोल पाए और एडिलेड में 4 गेंदों में पवेलियन लौट गए। इस नाकामी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान आ गया कि क्या यह भारतीय दिग्गज अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं।

“गुडबाय साइन” ने बढ़ाई अटकलें

एडिलेड में आउट होने के बाद जब कोहली ड्रेसिंग रूम की ओर लौटे, तो उनके हाथ हिलाने वाले इशारे ने रिटायरमेंट की अफवाहों को हवा दे दी। हाथों में दस्ताने लिए हुए, कोहली ने दर्शकों की ओर हल्का सा वेव किया और बस, इंटरनेट पर हज़ारों पोस्ट्स फट पड़ीं कि क्या यह उनका “गुडबाय” था? 36 वर्षीय कोहली को लेकर फैंस के बीच बहस छिड़ गई, कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ निराशा का इशारा था, जबकि कुछ मान रहे हैं कि शायद वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की तैयारी में हैं।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा, घटता भरोसा

टीम इंडिया की मौजूदा स्क्वॉड में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में कोहली जैसे दिग्गज के लिए भी अब टीम में अपनी जगह पक्की रखना आसान नहीं रह गया है। चयनकर्ताओं का फोकस अब 2027 वनडे विश्व कप की तैयारी पर है, और इस दृष्टि से युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं।

मैं पहले जितना ही फिट हूं : कोहली का आत्मविश्वास

सीरीज शुरू होने से पहले विराट ने अपने फिटनेस और फोकस पर ज़ोर देते हुए कहा था, “मैं पहले जितना ही फिट महसूस कर रहा हूँ, अगर उससे भी ज़्यादा नहीं। जब आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो मानसिक रूप से आप ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। बस शरीर को उसी लय में रखना जरूरी है।”

उन्होंने आगे कहा था कि वह 2027 विश्व कप तक खेलने का सपना देखते हैं और ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास सत्रों के दौरान खुद को “ताज़ा और तैयार” महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैदान पर कहानी कुछ और ही दिखी। दो मैचों में लगातार “डक” ने इस आत्मविश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्या वापसी संभव है?

विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को कभी भी जल्दी खारिज नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के इतिहास में कई महान बल्लेबाज बुरे दौर से गुजरे हैं और शानदार वापसी की है। कोहली के पास अभी भी अनुभव, फिटनेस और जुनून तीनों हैं, बस जरूरत है एक बड़ी पारी की, जो उन्हें फिर से उसी लय में लौटा दे जो कभी उनकी पहचान थी।