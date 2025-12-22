स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने फॉर्म को लेकर चल रही चर्चाओं पर बेबाक बयान दिया है। हालिया खराब दौर के बावजूद सूर्या पूरे आत्मविश्वास में नजर आए और उन्होंने साफ किया कि टीम के साथी खिलाड़ियों का उन पर पूरा भरोसा है। भारत को घरेलू सरजमीं पर खिताब बचाना है और ऐसे अहम समय में कप्तान का यह बयान टीम के इरादों को दर्शाता है।
फॉर्म को लेकर सूर्या का बेखौफ अंदाज
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की भारतीय टीम के ऐलान के बाद एक इवेंट में बोलते हुए सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मेरे 14 सोल्जर्स मुझे कवर कर रहे हैं। वे जानते हैं कि जब मेरा बल्ला चलेगा, तब क्या होगा। मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, ड्रॉइंग बोर्ड पर वापस जा रहा हूं और सकारात्मक सोच के साथ मजबूत वापसी करूंगा।'
उन्होंने आगे कहा कि खेल जीवन सिखाता है और हर खिलाड़ी के करियर में सीखने का दौर आता है। 'स्पोर्ट आपको बहुत कुछ सिखाता है। यह सीखने की प्रक्रिया है और मैं अभी उसी फेज में हूं। हमारा मकसद है कि लोग भारत का खेल देखकर एंटरटेन हों।'
2025 में सूर्यकुमार का संघर्ष
साल 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए बल्लेबाजी के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहा है। 19 टी20I पारियों में वह सिर्फ 218 रन बना पाए हैं, उनका औसत 13.62 रहा और इस दौरान वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके। उनका स्ट्राइक रेट भी गिरकर 123.16 तक आ गया, जो उनके आक्रामक अंदाज के बिल्कुल उलट है। हालांकि, कप्तानी के मोर्चे पर सूर्या ने टीम को एशिया कप का खिताब जरूर दिलाया, लेकिन व्यक्तिगत प्रदर्शन को लेकर सवाल लगातार उठते रहे।
चयनकर्ताओं का भरोसा कायम
फॉर्म में गिरावट के बावजूद चयन समिति ने सूर्यकुमार यादव पर पूरा भरोसा जताया है और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का कप्तान बनाए रखा है। खुद सूर्या भी मान चुके हैं कि “बल्लेबाज सूर्या” कुछ समय से गायब रहा है, लेकिन अब वह वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
वर्ल्ड कप से पहले आखिरी मौका
दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अब जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज़ सूर्यकुमार यादव के लिए आखिरी बड़ा मौका मानी जा रही है। यही सीरीज़ तय करेगी कि वर्ल्ड कप से पहले उनका आत्मविश्वास और फॉर्म किस स्तर पर पहुंचता है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।