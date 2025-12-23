नई दिल्ली: भारत के बल्लेबाजी के सुपरस्टार विराट कोहली ने घरेलू क्रिकेट में एक ऐतिहासिक वापसी की है। वे विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की टीम का हिस्सा होंगे। यह कोहली का प्रीमियर वन-डे टूर्नामेंट में पहला मैच होगा, उनके पिछले हिस्सेदारी के 15 साल बाद, यानी 2009-10 सीजन के बाद। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने उन्हें 19 सदस्यीय स्क्वॉड में शामिल किया है। टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे, जबकि आयुष बड़ोनी उप-कप्तान होंगे। इस टूर्नामेंट में उनकी मैच फीस भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कोहली अपने अनुभव के आधार पर प्रति मैच 60,000 रुपये कमाएंगे।

कोहली का टूर्नामेंट में योगदान

कोहली का यह चयन BCCI की नियमावली के तहत हुआ है, जिसके अनुसार सभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को कम से कम दो राउंड के लिए लिस्ट-ए टूर्नामेंट में खेलना अनिवार्य है जब वे अंतरराष्ट्रीय ड्यूटी पर नहीं होते। इस नीति की वजह से इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी स्टार-स्टडेड बन गई है, जिसमें रोहित शर्मा और ऋषभ पंत भी खेलेंगे। कोहली का पहला मैच 24 दिसंबर को बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश के खिलाफ होगा।

विराट कोहली की मैच फीस और वेतन

कोहली की वापसी सिर्फ खेल की वजह से ही नहीं, बल्कि डोमेस्टिक पेमेन्ट स्ट्रक्चर के लिहाज से भी अहम है। घरेलू क्रिकेट में मैच फीस उनके अनुभव पर निर्भर करती है। विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 मॉडल के अनुसार:

0–20 मैच: 40,000 रुपये प्रति मैच

21–40 मैच: 50,000 रुपये प्रति मैच

41+ मैच: 60,000 रुपये प्रति मैच, इस हिसाब से टूर्नामेंट में उनकी कुल कमाई 1,80,000 रुपये होगी।

कोहली ने अब तक 342 लिस्ट-ए मैच खेले हैं, इसलिए वे सबसे वरिष्ठ ब्रैकेट में आते हैं और प्रत्येक मैच के लिए 60,000 रुपये कमाएंगे। वे दिल्ली के लिए तीन मैच खेलेंगे:

24 दिसंबर – आंध्र प्रदेश

26 दिसंबर – गुजरात

6 जनवरी – रेलवे

अंतरराष्ट्रीय वेतन और तुलना

हालांकि घरेलू मैच फीस उनके अंतरराष्ट्रीय वेतन की तुलना में कम है, लेकिन कोहली BCCI A+ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये की रिटेनर फीस मिलती है, साथ ही हर वन-डे मैच के लिए अलग से मैच फीस भी।

विराट कोहली की विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी से घरेलू क्रिकेट में रोमांच बढ़ गया है। उनके अनुभव और बल्लेबाजी की ताकत दिल्ली के लिए शुरुआती मैचों में अहम साबित हो सकती है।