स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होगी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने के लिए कुल 8 टीमें मैदान में उतरेंगी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ यूएई, ओमान और हांगकांग जैसी टीमें भी टूर्नामेंट में दूसरी टीमों को कड़ी टक्कर देंगी। इस टूर्नामेंट का आयोजन यूएई के दो शहर अबूधाबी और दुबई में होगा।

टूर्नामेंट में 8 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है। भारत को ग्रुप A में रखा गया है जहां उसके साथ पाकिस्तान, ओमान और यूएई जैसी टीमें है। वही ग्रुप B में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग की टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप से दो टॉप टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी और फिर शीर्ष दो टीमें फाइनल मुकाबले में भिड़ेंगी। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है और एक बार फिर खिताब जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है।

टी20 फॉर्मेट में एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। भारत की ओर से टी20 एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में रोहित शर्मा भी शामिल है।

टी20 एशिया कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज-

1. विराट कोहली (भारत)

मैच 10

इनिंग्स 9

रन 429

उच्चतम स्कोर 122*

2. मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान)

मैच 6

इनिंग्स 6

रन 281

उच्चतम स्कोर 78*

3. रोहित शर्मा (भारत)

मैच 9

इनिंग्स 9

रन 271

उच्चतम स्कोर 83

4. बाबर हैयात (हॉन्ग कॉन्ग)

मैच 5

इनिंग्स 5

रन 235

उच्चतम स्कोर 122

5. इब्राहिम जद्रान (अफगानिस्तान)

मैच 5

इनिंग्स 5

रन 196

उच्चतम स्कोर 64*