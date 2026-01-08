स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने मुंबई के पॉश इलाके प्रभादेवी में एक आलीशान सी-व्यू अपार्टमेंट खरीदा है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज़ों के मुताबिक, इस प्रीमियम फ्लैट की कीमत ₹26.30 करोड़ बताई जा रही है।

प्रभादेवी के आहूजा टावर्स में स्थित है लग्ज़री अपार्टमेंट

यह अपार्टमेंट प्रभादेवी स्थित आहूजा टावर्स नामक हाई-एंड रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट में है। फ्लैट का कार्पेट एरिया लगभग 2,760.40 वर्ग फुट है और इसके साथ तीन समर्पित कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं, जो इसे और अधिक खास बनाते हैं।

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का पूरा विवरण

दस्तावेज़ों के अनुसार, इस सौदे में ₹1.31 करोड़ की स्टांप ड्यूटी और ₹30,000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क अदा किया गया। यह डील आधिकारिक तौर पर 12 दिसंबर 2025 को रजिस्टर की गई थी।

कौन हैं फ्लैट के विक्रेता?

प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के मुताबिक, इस अपार्टमेंट के विक्रेता अजिंक्य डी.वाई. पाटिल और पूजा अजिंक्य पाटिल हैं। हालांकि, इस सौदे को लेकर रितिका सजदेह या विक्रेताओं की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

रितिका सजदेह का प्रोफेशनल बैकग्राउंड और अन्य प्रॉपर्टी डील्स

रितिका सजदेह इससे पहले Cornerstone Sport and Entertainment से जुड़ी रही हैं, जहां उन्होंने एक स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पर कई नामी खिलाड़ियों के एंडोर्समेंट और ब्रांड डील्स संभाली हैं। जनवरी 2025 में रोहित शर्मा ने मुंबई के लोअर परेल स्थित अपने अपार्टमेंट को ₹2.6 लाख प्रति माह के किराए पर दिया था। यह फ्लैट Lodha Marquise at The Park प्रोजेक्ट में स्थित है, जिसका कार्पेट एरिया 1,298 वर्ग फुट है और इसमें दो कार पार्किंग स्पेस हैं।

इसके अलावा, जनवरी 2024 में रोहित शर्मा ने बांद्रा वेस्ट में दो अपार्टमेंट तीन साल के लिए लीज़ पर लिए थे। इनका संयुक्त मासिक किराया पहले साल ₹3.1 लाख, दूसरे साल ₹3.25 लाख और तीसरे साल ₹3.41 लाख तय किया गया था।

क्यों खास है प्रभादेवी इलाका?

प्रभादेवी मुंबई के सबसे प्रीमियम इलाकों में गिना जाता है। यह इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सेनापति बापट मार्ग, डॉ. एनी बेसेंट रोड और प्रभादेवी रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। साथ ही, बांद्रा-वर्ली सी लिंक के जरिए उत्तर-दक्षिण मुंबई तक आसान पहुंच मिलती है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रभादेवी एक प्रमुख लक्ज़री रेज़िडेंशियल और कमर्शियल हब के रूप में उभरा है, जहां हाई-राइज़ टावर, कॉर्पोरेट ऑफिस और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं।

मैदान पर भी दिखेंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा अब 11 जनवरी 2026 से न्यूज़ीलैंड के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में एक्शन में नजर आएंगे।

