स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 9 सितम्बर से शुरू हो रहा है और भारत अपने अभियान की शुरूआत 10 सितम्बर से UAE के खिलाफ करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 सितम्बर को खेला जाएगा और इस मैच का लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत-पाक मैच के टिकट अनऑफिशियल वेबसाइट्स पर 15 लाख रुपए में बिक रहे हैं जो इसकी आधिकारिक कीमत से हजार गुणा ज्यादा है।

अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने जारी की चेतावनी

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का टिकट ब्लैक मार्केट में 15 लाख के आस-पास मिल रहा है। कुछ साइट्स पर टिकट 26,256 रुपए (AED 1100) से लेकर 15.75 लाख रुपए (AED 66,000) तक में लिस्ट किए गए हैं।

भारत-पाक मैच के टिकटों की भारी कीमत को देखकर अमीरात क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग सिस्टम सुभान अहमद ने बयान जारी किया है। उन्होंने फैंस से अपील की कि ऐसी किसी भी वेबसाइट के झांसे में न आए। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।

शेड्यूल

लीग चरण: (सभी समय भारतीय समयानुसार)

9 सितंबर : अफगानिस्तान बनाम हांगकांग - शाम 7.30 बजे

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई - शाम 7.30 बजे

11 सितंबर : बांग्लादेश बनाम हांगकांग - शाम 7.30 बजे

12 सितंबर : पाकिस्तान बनाम ओमान - शाम 7.30 बजे

13 सितंबर : बांग्लादेश बनाम श्रीलंका - शाम 7.30 बजे

14 सितंबर : भारत बनाम पाकिस्तान - शाम 7.30 बजे

15 सितंबर : यूएई बनाम ओमान - शाम 5.30 बजे

15 सितंबर : श्रीलंका बनाम हांगकांग - शाम 7.30 बजे

16 सितंबर : बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान - शाम 7.30 बजे

17 सितंबर : पाकिस्तान बनाम यूएई - शाम 7.30 बजे

18 सितंबर : श्रीलंका बनाम अफ़गानिस्तान - शाम 7.30 बजे

19 सितंबर : भारत बनाम ओमान - शाम 7.30 बजे

सुपर फोर:

20 सितंबर : B1 बनाम B2 - शाम 7.30 बजे

21 सितंबर : A1 बनाम A2 - शाम 7.30 बजे

23 सितंबर : A2 बनाम B1 - शाम 7.30 बजे

24 सितंबर : A1 बनाम B2 - शाम 7.30 बजे

25 सितंबर : A2 बनाम B2 - शाम 7.30 बजे

26 सितंबर : A1 बनाम B1 - शाम 7.30 बजे

फाइनल : 28 सितंबर - शाम 7.30 बजे