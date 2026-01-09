जोहान्सबर्ग : वांडरर्स मैदान पर गुरुवार शाम पार्ल रॉयल्स के खिलाफ मुकाबला खराब मौसम के कारण रद्द हो जाने के बाद जॉबर्ग सुपर किंग्स (JSK) ने SA20 तालिका में सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। दोनों टीमों को दो-दो अंक मिले, जिससे सुपर किंग्स के 17 अंक हो गए, जबकि रॉयल्स 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बने रहे।

रॉयल्स के कप्तान डेविड मिलर ने साफ आसमान के बीच टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सुपर किंग्स के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने बाद में कहा कि वह भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते और उन्होंने शुरुआत में इसका भरपूर फायदा उठाया। डु प्लेसिस और नए ओपनिंग साथी जेम्स विंस ने आक्रामक शुरुआत करते हुए 7.3 ओवर में 73 रनों की साझेदारी की।

इससे पहले MI केप टाउन के खिलाफ 32 रनों की तेज शुरुआत कर चुकी इस जोड़ी ने इस बार उसे और आगे बढ़ाया। पूरी तरह से गेंद को बीचों-बीच न लगाने के बावजूद डु प्लेसिस ने 24 गेंदों में 39 रन (6 चौके, 1 छक्का) ठोक दिए और रॉयल्स के किशोर तेज गेंदबाज नकोबानी मोकोएना को उनके बुलरिंग डेब्यू पर कड़ा सबक सिखाया। उन्होंने मोकोएना के पहले ओवर में दो चौके लगाए, जबकि अगले ओवर में तीन चौकों और एक छक्के के साथ रफ्तार और बढ़ा दी। उधर, विंस ने भी बाएं हाथ के स्पिनर ब्योर्न फॉर्टुइन को एक छक्का और एक चौका जड़कर दबाव में रखा।

पावरप्ले के अंत तक सुपर किंग्स बिना विकेट खोए 64 रन बना चुके थे। हालांकि सातवें ओवर में रॉयल्स ने अपने ‘गोल्डन आर्म' सिकंदर रजा को गेंद सौंपी और जिम्बाब्वे के टी20 कप्तान ने पहली ही गेंद पर असर दिखाया। उन्होंने शानदार ऑफ-स्पिनर से डु प्लेसिस को क्लीन बोल्ड किया। गेंद हवा में ड्रिफ्ट करती हुई अंदर आई, पिच पर पकड़ बनाकर घूमी और सीधे स्टंप्स से टकराई। इसके बावजूद JSK की रफ्तार थमी नहीं।

मैथ्यू डी विलियर्स और विंस ने दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 56 रन जोड़े। विंस ने 33 गेंदों में अपना पहला SA20 अर्धशतक पूरा करने के बाद एंकर की भूमिका निभाई, जबकि डी विलियर्स ने 22 गेंदों में तेज 30 रन बनाकर उन्हें भी पीछे छोड़ दिया। इस समय सुपर किंग्स 200 के आसपास के स्कोर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन रजा (2/26) ने फिर से हस्तक्षेप किया और डी विलियर्स को लॉन्ग-ऑफ बाउंड्री पर कैच कराकर प्रतियोगिता में सिफर् तीन मैचों में अपना नौवां विकेट हासिल किया।

इसके बाद JSK की पारी कुछ लड़खड़ा गई। वियान मुल्डर, विंस और शुभम रंजन सभी जल्दी-जल्दी आउट हो गए। फिर फ्लडलाइट फेल होने से खेल और बाधित हुआ, और दोबारा खेल शुरू होने पर डोनोवन फरेरा भी तुरंत पवेलियन लौट गए। रॉयल्स ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबले में खुद को बनाए रखा था और 187/6 के लक्ष्य का पीछा करने को लेकर आत्मविश्वास में थे, लेकिन आखिरकार बिजली गिरने की चेतावनी के कारण मैच रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को अंक साझा करने पड़े।

