Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क: जम्मू-कश्मीर के बारामूला से ताल्लुक रखने वाले तेज गेंदबाज औक़िब नबी (Auqib Nabi) ने रणजी ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। राजस्थान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में नबी ने एक ही मैच में 10 विकेट झटककर जम्मू-कश्मीर को एक पारी और 41 रन से ऐतिहासिक जीत दिलाई।

नबी ने मैच की दूसरी पारी में सिर्फ 11 ओवर में 7 विकेट लेकर 24 रन दिए, जिसमें तीन मेडन ओवर शामिल थे। उनकी आग उगलती गेंदों के सामने राजस्थान की टीम 89 रनों पर ढेर हो गई। पहली पारी में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे।

गेंद और बल्ले दोनों से चमके नबी

सिर्फ गेंद से ही नहीं, नबी ने बल्ले से भी शानदार योगदान दिया। उन्होंने पहली पारी में 55 रनों की जुझारू पारी खेली, जिससे जम्मू-कश्मीर की टीम ने 282 रन बनाए। इसके जवाब में राजस्थान 152 पर सिमट गया।

औक़िब नबी के शानदार आंकड़े

फर्स्ट-क्लास रिकॉर्ड: 33 मैच, 113 विकेट
लिस्ट ए: 29 मैच, 42 विकेट
टी20: 27 मैच, 28 विकेट

बारामूला के रहने वाले औक़िब नबी एक स्कूल टीचर के बेटे हैं। क्रिकेट की शुरुआती ट्रेनिंग उन्होंने खुद से ली। दक्षिण अफ्रीका के महान गेंदबाज डेल स्टेन को वह अपना "वर्चुअल कोच" मानते हैं।

उनका करियर उस वक्त उभर कर सामने आया जब उन्होंने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए जम्मू-कश्मीर टीम में जगह बनाई। 2025 की दलीप ट्रॉफी में उन्होंने इतिहास रचते हुए लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया था।