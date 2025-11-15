जयपुर: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने 2026 IPL सीज़न से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) में अपनी शानदार वापसी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि RR ने ही उन्हें पहला बड़ा मंच और जीत का पहला स्वाद दिया था, इसलिए यहां लौटना उनके लिए 'घर वापस आने जैसा' है।

IPL इतिहास के सबसे बड़े ट्रेडों में से एक में, संजू सैमसन को CSK भेजा गया, जबकि RR को बदले में रवींद्र जडेजा और सैम करन मिले। यह ट्रेड क्रिकेट जगत में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है।

जडेजा ने टीम की वेबसाइट पर कहा, 'राजस्थान रॉयल्स ने मुझे मेरा पहला प्लेटफॉर्म दिया। यहां लौटना सिर्फ टीम में वापसी नहीं, बल्कि घर वापसी जैसा है। मैंने यहां अपना पहला IPL जीता था और उम्मीद है कि वर्तमान टीम के साथ और भी खिताब जीतूंगा।'

जडेजा 2008 में RR की पहली IPL विजेता टीम का हिस्सा थे। 27 मैचों में उन्होंने 430 रन बनाए और 6 विकेट भी लिए। U19 विश्व कप जीत के बाद यह उनका पहला बड़ा मंच था जिसने उनके करियर की दिशा बदल दी। RR के क्रिकेट डायरेक्टर कुमार संगकारा ने भी जडेजा की वापसी को 'अत्यंत खास' बताया। उन्होंने कहा कि जडेजा का अनुभव, शांत स्वभाव और गेम-चेंजर क्षमता टीम को नई मजबूती देगी। साथ ही सैम करन को 'दबाव में खिलने वाला खिलाड़ी' बताया।

दूसरी ओर, संजू सैमसन अब CSK का हिस्सा होंगे। RR के लिए वह 11 सीज़न खेल चुके हैं और टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं—155 मैचों में 4,219 रन। 2024 से 2025 के बीच उनकी कप्तानी और प्रदर्शन ने टीम को मजबूती दी, हालांकि पिछले सीज़न में चोट के कारण RR का अभियान डगमगा गया। उधर, जडेजा का CSK करियर भी बेहद शानदार रहा है— CSK के लिए सबसे ज्यादा विकेट: 143, 254 IPL मैच: 2,198 रन, 5 फिफ्टी, 2023 IPL फाइनल के हीरो, जब उनकी आखिरी ओवर की बल्लेबाज़ी ने CSK को खिताब दिलाया। CSK के साथ तीन IPL खिताब भी जीते (2018, 2021, 2023)

सैम करन (64 IPL मैच, 997 रन, 59 विकेट) RR के लिए एक महत्वपूर्ण ऑलराउंड विकल्प होंगे और टीम की संतुलन क्षमता को और मजबूत करेंगे।

2026 IPL से पहले यह ट्रेड न सिर्फ RR और CSK के लिए बड़ा बदलाव है, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के गतिशीलता को बदल सकता है। जडेजा की घर वापसी ने फैंस में जबर्दस्त उत्साह भर दिया है।