गुवाहाटी : दक्षिण अफ्रीका की कप्तान और अपनी शतकीय पारी से प्लेयर ऑफ द मैच बनी लौरा वोल्वार्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ महिला विश्व कप सेमीफाइनल में बुधवार को जीत हासिल करने के बाद इस जीत को बेहद ख़ास करार दिया और कहा कि इससे पूरी टीम उत्साहित हो गयी है। वोल्वार्ट ने जीत के बाद कहा, ‘यह बहुत खास है। हर कोई बहुत उत्साहित है। हम इसी टीम के ख़लिाफ पिछले दो सेमीफ़ाइनल में हार का सामना कर चुके हैं, जो वाकई बहुत दुखद है, इसलिए आज रात जीत हासिल करना हमारे ग्रुप के लिए बहुत मायने रखता है। मुझे हमारे खेलने के तरीके पर बहुत गर्व है।'

यह पूछने पर कि ग्रुप मैच में क्या 69 रनों पर ऑल-आउट होने की यादें ताज़ा हो गईं?, वोल्वार्ट ने कहा, ‘थोड़ी बहुत जरूर हुईं। मुझे लगता है कि वही विरोधी टीम, वही मैदान, आपका दिमाग अपने आप ही उस मैच की यादों में खो जाता है। लेकिन सच कहूं तो, आज रात टॉस हारना दुनिया की सबसे बुरी बात नहीं थी। हमें बस यही लगा कि सेमीफ़ाइनल में रन बनाना ही सबसे अहम होगा। मुझे यकीन नहीं था कि 320 रन का स्कोर काफी होगा - पिच अंत में काफ़ी सपाट लग रही थी - लेकिन हमारे गेंदबाज़ों ने जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन किया, उसके लिए उन्हें श्रेय जाता है। यह अछ्वुत था।'

उन्होंने कहा, ‘यह वाकई साझेदारियों का खेल था। टैज और मैंने अच्छी शुरुआत की, फिर जब हमने कुछ विकेट जल्दी गंवा दिए, तो कप्पी आयीं और उन्होंने मुझ पर से सारा दबाव हटा दिया। मैं थोड़ी गिरावट से गुजरी, लेकिन वो बस खेलती रही। यह जानते हुए कि हमारे पास अभी भी पावर हिटर मौजूद हैं, मैंने सोचा - अब स्विंग करने का समय है। आउट होने या बाउंड्री लगाने का। शुक्र है, वो कामयाब रहा। नहीं।

वोल्वार्ट ने कहा, ‘मुझे लगता है कि उनका स्कोर 0-2 और 1-3 या कुछ ऐसा था। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। (मुस्कुराते हुए) कप्पी अछ्वुत थी - सेमीफाइनल में 5 विकेट लेना कुछ खास होता है। तब भी, हमें पता था कि उनके पास अच्छे बल्लेबाज हैं, इसलिए हम निश्चिंत नहीं रह सकते थे। मुझे लगता है कि जब तक नैट मैदान पर थी, ऐसा लग रहा था कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है। लेकिन एक बार जब शुरुआती गति आ गई, तो हम बस ज़ोर लगाते रहे। (कप्पी के बारे में) बहुत खास।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में, वो गेंद से अपनी लय हासिल करती रही है। वो पूरे टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म में बनी रही है, और आज रात सब कुछ ठीक हो गया। उसने जो पहला विकेट लिया - वो एकदम सही गेंद थी। और बल्ले से, वो वाकई एक भरोसेमंद खिलाड़ी है। वह सच में एक टू-इन-वन खिलाड़ी है, और टीम में उसका अनुभव होना अनमोल है। यह अविश्वसनीय है।'

उन्होंने कहा, ‘हम एक ऐसी टीम हैं जिसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। खासकर इस प्रारूप में - जहां आप सभी के साथ खेलते हैं - यह एक बहुत ही निष्पक्ष परीक्षा जैसा लगता है। हमने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा क्रिकेट खेला है, और मुझे बहुत गर्व है कि हम अब एक और फाइनल में हैं। (फाइनल पर) चाहे जो भी हो, यह एक शानदार मौका होने वाला है। चाहे भारत के लिए खचाखच भरे घरेलू दर्शक हों या विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना, हम तैयार रहेंगे। हम आज रात जश्न मनाएंगे - बस थोड़ा सा - और फिर कल फिर से तैयारी शुरू करेंगे।'

प्लेयर ऑफ़ द मैच बनीं वोल्वार्ट ने कहा, ‘यह अभी भी थोड़ा अवास्तविक लगता है। मुझे लगता है कि बचपन में आप विश्व कप के नॉकआउट मैच में शतक बनाने का सपना देखते हैं। यह बहुत ही खास दिन था और मुझे खुशी है कि हम अंत में जीत गए। हमें पता था कि शुरुआत अहम होगी।'