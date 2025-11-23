गुवाहाटी : भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन रविवार को शानदार शतक बनाने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज सेनुरन मुथुसामी ने कहा कि यह उनके लिए सचमुच यह एक खास पल है। मुथुसामी ने 109 रन बनाए जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

दिन के खेल के बाद मुथुसामी ने कहा, ‘इतने भरे हुए हाउस के सामने यह सच में एक खास पल था। मुझे खुशी है कि मैं टीम में अपना योगदान दे सका और पहली इनिंग्स में कुछ रन बना सका, जो हमेशा जरूरी होता है। यह (प्लान) बस पाटर्नरशिप बनाने और इनिंग्स को आगे बढ़ाने और फिर बीच में रन बनाने का था। मुझे लगता है कि स्कोल्सी (वेरेन) ने आज सच में बहुत अच्छा किया और माकर स्पेशल था। और दूसरे लोगों ने भी योगदान दिया, जो बहुत बढि़या था।'

यानसन के लंबे छक्कों पर मुथुसामी ने हैरानी जताते हुए कहा, ‘ओह, यह अविश्वसनीय था। मुझे हाउस में सबसे अच्छी सीट मिली थी। वह स्पेशल था। स्पेशल बॉल स्ट्राइकिंग। यह उसकी तरफ से शानदार था। यह बहुत बढि़या था। पगबाधा कॉल को सफलतापूर्वक रिव्यू करने पर उन्होंने कहा, ‘मैं सच में बहुत निराश था। और जब मैं स्कोल्सी के साथ खड़ा था, तो मैंने कहा, 'तुम्हें पता है, यह शायद मेरे ग्लब से छू गया होगा, मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूं।'

उन्होंने कहा, 'फिर जब यह डीआरएस पर आया, तो यह शानदार था कि ग्लब से थोड़ा छू गया था। मुझे कुछ महसूस हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इमोशन और आउट होने की निराशा की वजह से, यह थोड़ी देर बाद तक तुरंत समझ नहीं आया।' यह पूछने पर कि क्या पिच खराब होगी, मुथसामी ने कहा, ‘तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।'