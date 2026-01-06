सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शतक जड़ते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। एशेज सीरीज के पांचवें टेस्ट के तीसरे दिन स्मिथ ने नाबाद 129 रन की दमदार पारी खेली और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया।

टेस्ट क्रिकेट में 37वां शतक

सिडनी टेस्ट की पहली पारी में स्मिथ ने मौजूदा एशेज सीरीज़ का अपना पहला शतक लगाया। इस पारी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में 37 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और द्रविड़ (36 शतक) को पछाड़ते हुए इस फॉर्मेट में छठे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। खास बात यह है कि जहां द्रविड़ ने 164 टेस्ट में 36 शतक लगाए थे, वहीं स्मिथ ने यह आंकड़ा महज़ 123 टेस्ट में ही पार कर लिया।

मैच में तीसरे शतकवीर बने स्मिथ

सिडनी टेस्ट में शतक लगाने वाले स्मिथ तीसरे बल्लेबाज़ रहे। उनसे पहले इंग्लैंड के जो रूट और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड इस मैच में शतक जमा चुके हैं। स्मिथ की संयमित और जुझारू पारी ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में विशाल स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

एशेज में भी खास क्लब में एंट्री

यह स्टीव स्मिथ का एशेज में 13वां टेस्ट शतक था। इसके साथ ही वह एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस सूची में उनसे आगे सिर्फ महान सर डॉन ब्रैडमैन हैं, जिनके नाम इंग्लैंड के खिलाफ 19 टेस्ट शतक दर्ज हैं। स्मिथ इस टॉप-5 सूची में शामिल इकलौते सक्रिय खिलाड़ी भी हैं।

एशेज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

सर डॉन ब्रैडमैन – 19

स्टीव स्मिथ – 13

जैक हॉब्स – 12

स्टीव वॉ – 10

डेविड गॉवर – 9

वॉली हैमंड – 9

सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की मजबूत पकड़

सिडनी टेस्ट में ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ दोनों ने पहली पारी में शतक जड़े। इन दोनों की शानदार पारियों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 7 विकेट पर 518 रन बना लिए और इंग्लैंड पर 134 रन की बढ़त हासिल कर ली। स्मिथ 129 और ब्यू वेब्स्टर 42 रन बनाकर नाबाद हैं। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी बढ़त को और मजबूत करने के इरादे से उतरेगा।