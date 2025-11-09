स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय हरफनमौला खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए ‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। भारत ने यह सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

BCCI द्वारा जारी किए गए ‘ड्रेसिंग रूम बीटीएस’ वीडियो में टीम के सीओओ राहिल खाजा ने सुंदर को यह सम्मान सौंपा। पुरस्कार पाकर मुस्कुराते हुए सुंदर ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में खेलना शानदार अनुभव रहा। टीम की जीत में योगदान देना मेरे लिए गर्व की बात है।'

26 वर्षीय सुंदर ने इस सीरीज में बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। होबार्ट में खेले गए तीसरे टी20 में उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया, जहां उन्होंने 23 गेंदों में 49 रन (चार छक्के, तीन चौके) ठोककर भारत को रोमांचक जीत दिलाई। वहीं चौथे मैच में उन्होंने गेंद से कहर बरपाते हुए सिर्फ 5 गेंदों में 3 विकेट झटके और भारत को 48 रन से जीत दिलाई।

गाबा में खेला गया पांचवां मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन तब तक भारत ने सीरीज अपने नाम कर ली थी।

पुरस्कार मिलने पर सुंदर ने टीम स्टाफ की मेहनत को भी याद किया और कहा, 'हम जानते हैं कि खाजा सर हमारी हर जरूरत को आसान बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं।'

वाशिंगटन सुंदर का टी20 अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी प्रभावशाली रहा है, उन्होंने अब तक 57 मैचों में 22 से कम औसत और सात से कम इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी की है, जबकि उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 134 से ज्यादा का है।

‘इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड BCCI की नई पहल है, जिसका उद्देश्य निर्णायक योगदान देने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना है। अक्टूबर में हुई पिछली एकदिवसीय श्रृंखला में रोहित शर्मा को भी यह सम्मान मिला था।