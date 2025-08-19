स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने श्रेयस अय्यर की 20 महीने के अंतराल के बाद टी20 में वापसी का समर्थन किया। अय्यर ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में शानदार प्रदर्शन किया था और स्पिनरो का सामना करने की उनकी क्षमता उन्हें टी20 एशिया कप 2025 टीम में चुने जाने का प्रबल दावेदार बनाती है। अश्विन का मानना है कि अगर अय्यर टीम में आते है तो ऑलराउंडर शिवम दुबे को टीम में जगह नहीं मिलेगी।

अश्विन ने ऐश की बात में कहा, 'श्रेयस तीसरे नंबर पर। सूर्या और तिलक निचे खेल सकते है। सूर्या और तिलक चौथे और पांचवे नंबर के बीच बदल सकते है। अगर आप श्रेयस अय्यर को योजना में ला रहे है तो शिवम दूबे के लिए जगह नही है। उनके पास कोई जगह नही है। वह एक बैकअप पोजिशन हो सकते है। जिस पर हम चर्चा कर सकते है। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर, सूर्या और तिलक अगर वे आपके शीर्ष 5 में है, तो यह 6 और 7 है। 6 और 7 एक ब्लॉक है। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या। इसमें कोई बहस नहीं है।'

अश्विन ने आगे कहा, 'हमने संजू को ऊपर भेजा है। इसलिए हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि बैकअप कीपर कौन होगा। बैकअप कीपर के लिए कई उम्मीदवार है। पिछली बार ध्रुव झुर्रेल टीम में थे। केएल राहुल भी है। ऋषभ पंत, मुझे यकीन नहीं है कि वह ठीक हो गए है या नहीं। लेकिन एक तरफ मुझे लगता है कि इस भारतीय टीम में असली खिलाड़ी जितेश शर्मा ही होंगे। उनके आईपीएल प्रदर्शन और उनकी बल्लेबाजी के अनुसार वह एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते है। अगर जितेश शर्मा आपके बैकअप कीपर है, तो शिवम दुबे का नाम बाहर हो जाता है।'

'शिवम दुबे नहीं आ सकते। अगर जितेश शर्मा टीम का हिस्सा होंगे, तो शिवम दुबे बाहर है। शिवम दुबे टीम में नहीं आ सकते। क्योंकि जितेश शर्मा फिनिशिंग का काम संभालेंगे। यानी जितेश शर्मा आपके बैकअप विकेटकीपर बनेंगे। जो आपका 15वां स्थान है।'

गौर है कि जितेश ने आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अपने पहले सीजन में 11 पारियो में 37.28 की औसत से 261 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 176.35 था। उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 85 रन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक बड़े स्कोर वाले सफल रन चेज में आया।