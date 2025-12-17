स्पोर्ट्स डेस्क: PBKS ने IPL 2026 मिनी ऑक्शन में कुल चार खिलाड़ियों को खरीदा और अपनी 25 सदस्यीय टीम पूरी की। कॉनॉली को 3 करोड़ रुपये में खरीदा गया, जो मध्यक्रम में फ्लेक्सिबिलिटी देने के साथ-साथ लेफ्ट-आर्म स्लो स्पिन विकल्प भी प्रदान करते हैं। पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग ऑलराउंडर कूपर कॉनॉली को टीम में शामिल करने पर अपनी राय साझा की। अय्यर ने कहा कि कॉनॉली के पास मैच खत्म करने की क्षमता है और यह भूमिका उसके लिए बिल्कुल फिट है।

श्रेयस अय्यर की प्रतिक्रिया

अय्यर ने कहा, 'सच कहूं तो शुरुआत में हमारे दिमाग में वह नहीं थे, लेकिन जैसे ही हमने विकल्पों पर विचार किया, हमने देखा कि वह पोजिशन के लिए बिल्कुल फिट हैं। उनके पास शांत स्वभाव और गेम फिनिश करने की क्षमता है, जो IPL में बहुत मायने रखती है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ 3 करोड़ में मिलेंगे।'

PBKS की अन्य बड़ी खरीद

PBKS ने ऑक्शन में बेन द्वार्शुइस को 4.40 करोड़ में खरीदा, जो लेफ्ट-आर्म पेसर और डेथ में पावर-हिटर के रूप में टीम को मजबूत बनाते हैं। प्रवीन दुबे को बेस प्राइस 30 लाख में दोबारा टीम में लिया गया, जो युजवेंद्र चहल और हरप्रीत ब्रार के साथ भारतीय स्पिन बैकअप प्रदान करेंगे। इसके अलावा, विषाल निषाद को भी 30 लाख में टीम में शामिल किया गया, जो घरेलू युवा टैलेंट को और मजबूती देगा।

PBKS ने ऑक्शन में 11.5 करोड़ रुपये का पर्स रखा था और दो विदेशी तथा दो भारतीय खिलाड़ियों को खरीदकर 8 करोड़ रुपये खर्च किए।