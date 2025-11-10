Go to PunjabKesari.in

Sports
स्पोर्ट्स डेस्क: क्रिकेट में किसी खिलाड़ी की असली पहचान उसकी निरंतरता से होती है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड। यह सम्मान उस खिलाड़ी को मिलता है जो पूरी सीरीज में टीम के लिए सबसे अहम योगदान दे। आइए जानते हैं उन पांच दिग्गज क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) में सबसे ज्यादा बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया।

1. विराट कोहली (भारत)

भारतीय रन मशीन विराट कोहली इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। साल 2008 से अब तक खेले गए 553 मैचों और 167 सीरीज में उन्होंने 21 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड जीता। इनमें 3 टेस्ट, 11 वनडे और 7 टी20 सीरीज शामिल हैं। कोहली की निरंतरता और जीत की भूख उन्हें दूसरों से अलग बनाती है।

2. सचिन तेंदुलकर (भारत)

‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर का नाम आज भी रिकॉर्ड बुक्स में चमकता है। 1989 से 2013 के बीच उन्होंने 20 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड जीता — 5 टेस्ट और 15 वनडे में। दो दशकों तक उन्होंने क्रिकेट पर जिस तरह राज किया, वो आज भी बेमिसाल है।

3. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। 162 सीरीज में खेलते हुए उन्होंने 17 बार यह अवॉर्ड जीता — 5 टेस्ट, 7 वनडे और 5 टी20 सीरीज में। बल्ले और गेंद दोनों से मैच पलटने की उनकी क्षमता उन्हें खास बनाती है।

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका)

महान ऑलराउंडर जैक कैलिस ने 519 मैचों और 148 सीरीज में 15 बार यह सम्मान जीता। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने दक्षिण अफ्रीका को कई यादगार जीत दिलाईं।

5. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

आक्रामक ओपनर डेविड वॉर्नर 383 मैचों और 126 सीरीज में 13 बार ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ रह चुके हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार मजबूत शुरुआत दिलाई है।