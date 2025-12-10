स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के उभरते हुए युवा स्टार तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने 1000 टी20I रन पूरे कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस मैच से पहले वह इस मुकाम से केवल 4 रन दूर थे और जैसे ही उन्होंने जरूरी रन बनाए, वह इस खास क्लब का हिस्सा बन गए। बेहद कम समय में और दबाव भरी परिस्थितियों में यह उपलब्धि हासिल करना उनके तेजी से उभरते करियर और निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। अब वह सबसे कम इनिंग्स में 1000 T20I रन पूरे करने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

तिलक वर्मा ने T20I में पूरे किए 1000 रन

भारतीय क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद युवा चेहरों में से एक तिलक वर्मा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में एक और कमाल कर दिखाया है। कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच में उन्होंने अपने 1000 टी20I रन पूरे कर लिए। यह उपलब्धि उनके करियर की तेजी और निरंतरता को दर्शाती है। इस मुकाम तक पहुंचकर वह उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने T20I फॉर्मेट में 1000 या उससे अधिक रन बनाए हैं।

सिर्फ 34 पारियों में बड़ी उपलब्धि

तिलक वर्मा ने यह रिकॉर्ड सिर्फ 34 पारियों में हासिल किया है, जो उनकी क्लास और खेल को समझने की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। इतनी कम पारियों में यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं, लेकिन तिलक ने लगातार प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के साथ वे T20I में 1000+ रन बनाने वाले 13वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं।

T20I में सबसे कम इनिंग्स में 1000 रन पूरे करने वाले टॉप 5 भारतीय खिलाड़ी

विराट कोहली - 29 मैच - 28 इनिंग्स

अभिषेक शर्मा - 29 मैच - 29 इनिंग्स

केएल राहुल - 32 मैच - 29 इनिंग्स

सूर्यकुमार यादव - 33 मैच - 31 इनिंग्स

तिलक वर्मा - 37 मैच - 34 इनिंग्स

दबाव भरी परिस्थितियों में उभरा उनका दम

तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्होंने अक्सर मुश्किल हालात में टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। चाहे टीम शुरुआती झटकों से उबर रही हो या तेज रन गति की जरूरत हो—तिलक ने लगभग हर परिस्थिति में खुद को साबित किया है। उनकी बल्लेबाजी में मैच का हाल समझने और परिस्थितियों के अनुसार खेल बदलने की क्षमता देखने को मिलती है, जो उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद मूल्यवान खिलाड़ी बनाती है।

टीम इंडिया की 2026 T20 वर्ल्ड कप रणनीति में अहम भूमिका

23 साल के तिलक वर्मा को 2026 टी20 वर्ल्ड कप, जो भारत में होने वाला है, के लिए टीम की दीर्घकालिक योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम मैनेजमेंट उन्हें मध्यक्रम का भरोसेमंद स्तंभ मानता है। उनका वर्तमान फॉर्म, बल्ले से मैच जिताने की क्षमता और निरंतरता उन्हें आगामी बड़े टूर्नामेंट्स के लिए टीम का मजबूत सदस्य बनाती है।