टोक्यो : जापान के सबसे सफल प्रोफेशनल गोल्फर, मसाशी ‘जंबो' ओजाकी का 78 साल की उम्र में निधन हो गया है। बीबीसी स्पोर्ट के अनुसार, टी से लंबी दूरी तक शॉट मारने की वजह से‘जंबो'नाम से मशहूर ओज़ाकी ने जापान टूर पर 94 बार जीत हासिल की और देश की ऑडर्र ऑफ मेरिट में 12 बार टॉप पर रहे। वह लगभग 200 हफ्तों तक गोल्फ की रैंकिंग में टॉप 10 में रहे और 2011 में उन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। 

वल्डर् गोल्फ हॉल ऑफ़ फ़ेम की वेबसाइट पर उनकी प्रोफ़ाइल में कहा गया है, 'हालांकि जापान में गोल्फ लंबे समय से लोकप्रिय रहा है, लेकिन ओजाकी ही थे जिन्होंने इस खेल में नई जान फूंकी और उनके आने से देश में इस खेल में अभूतपूर्व विकास हुआ।' 

ओजाकी गोल्फ में आने से पहले एक प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी थे और उन्होंने 1973 में 26 साल की उम्र में अपना पहला टूर्नामेंट जीता था, जबकि उनका आखिरी टूर्नामेंट तब था जब वह 55 साल के थे। उन्होंने द ओपन, मास्टर्स और यूएस ओपन में टॉप 10 में जगह बनाई थी और जब वह जापान से बाहर खेलते थे तो अपने साथ एक सुशी शेफ ले जाते थे 'ताकि वह और उनके साथ के लोग अपने देश से बाहर भी घर जैसा महसूस कर सकें'। 

ओजाकी ने सिंगिंग में भी हाथ आजमाया और 1980 के दशक के आखिर में जापानी चाटर् में उनके तीन सिंगल गाने थे। जापान गोल्फ टूर ऑर्गनाइजेशन (जेजीटीओ) की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया है कि ओजाकी के बेटे टोमोहारू ने घोषणा की है कि उनके पिता का निधन हो गया है, जिन्हें लगभग एक साल पहले कोलन कैंसर का पता चला था। जेजीटीओ के चेयरमैन युटाका मोरोहोशी ने कहा, 'गोल्फ की दुनिया ने एक सच में महान इंसान को खो दिया है। उन्होंने लंबे समय तक पुरुषों की प्रोफेशनल गोल्फ की दुनिया को संभाला और अपनी बेजोड़ ताकत से दूसरों को पीछे छोड़ दिया।' 