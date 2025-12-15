स्पोर्ट्स डेस्क: हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस जीत के असली हीरो तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह रहे, जिन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

अर्शदीप की घातक गेंदबाजी

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में महज 13 रन देकर 2 विकेट झटके और साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। नई गेंद से स्विंग और सीम का शानदार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, जिसके चलते अफ्रीकी टीम 117 रन पर सिमट गई।

खराब मैच के बाद शानदार वापसी

पिछले मुकाबले में महंगे साबित होने के बाद अर्शदीप ने इस मैच में जोरदार कमबैक किया। उन्होंने कहा, 'जब आप इस स्तर पर खेलते हैं तो कुछ दिन आपके हिसाब से नहीं जाते। पिछला मैच मेरा अच्छा दिन नहीं था, लेकिन आज मैंने सिर्फ बुनियादी चीजों पर ध्यान दिया और अपनी स्किल्स पर भरोसा किया।'

मौसम और पिच का उठाया पूरा फायदा

अर्शदीप ने आगे कहा, 'विकेट में थोड़ी मदद थी और मौसम ठंडा होने की वजह से स्विंग और सीम मिल रही थी। मैंने कोशिश की कि गेंद सही जगह पिच करूं और विकेट से मदद लूं।' उनकी यह रणनीति पूरी तरह सफल रही।

भतीजी को समर्पित किया अवॉर्ड

प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिलने के बाद अर्शदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरी भतीजी यहां मौजूद है, वह सिर्फ 10 महीने की है। यह अवॉर्ड मैं उसे समर्पित करता हूं।'