राजकोट : भारत की टी20 विश्व कप टीम में चुने गए रिंकू सिंह समेत अन्य बल्लेबाजों के एकजुट प्रदर्शन के बाद स्पिनरों के कमाल से उत्तर प्रदेश ने बुधवार को यहां विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप बी के अपने पहले मैच में हैदराबाद को 84 रन से शिकस्त दी।

उत्तर प्रदेश ने अभिषेक गोस्वामी (81), आर्यन जुयाल (80), ध्रुव जुरेल (80) और रिंकू (67) के विपरीत अंदाज में खेले गए अर्धशतकों से बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पांच विकेट पर 324 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसके बाद गेंदबाजों ने सुनिश्चित किया कि मैच में अंत में कोई परेशानी नहीं हो जिसमें लिस्ट ए में पदार्पण करने वाले जीशान अंसारी (31 रन देकर चार विकेट) के साथ प्रशांत वीर (47 रन देकर तीन विकेट) और विप्रज निगम के साथ मिलकर हैदराबाद के बल्लेबाजों को अपनी स्पिन के जाल में फंसा लिया।

हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल (53) और बुद्धि राहुल (47) ने टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए लेकिन टीम को हार से नहीं बचा सके। तीनों ने मिलकर आठ विकेट लिए जिससे हैदराबाद की टीम लक्ष्य से काफी पहले ही ऑल आउट हो गई। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने दो विकेट लिए। ग्रुप के एक अन्य मैच में अभिषेक पोरेल (56), कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन (71), सुदीप कुमार घरामी (68) और शाहबाज अहमद (71) की अर्धशतकीय पारियां अमन मोखांडे (110) और ध्रुव शोरे (136) के शतकों पर भारी पड़ गईं जिससे बंगाल ने विदर्भ पर तीन विकेट से जीत दर्ज की।

भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (65 रन देकर दो विकेट) और ऑफ स्पिनर आमिर गनी ने मिलकर 4 विकेट झटके जिससे विदर्भ ने पांच विकेट पर 382 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। लेकिन बल्लेबाजों के एकजुट प्रदर्शन से बंगाल की टीम ने अपना पहला अंक हासिल किया। वहीं एक अन्य मैच में असम की टीम बड़ौदा से पांच विकेट से हार गई। बड़ौदा के लिए विष्णु सोलंकी ने अंत में 88 रन की नाबाद पारी खेली।

जीत के लिए 283 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सोलंकी ने 62 गेंद में नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और भानु पानिया (नाबाद 43 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 100 रन की भागीदारी निभाई। इससे पहले प्रियांशु मोलिया ने 73 रन की पारी खेली। असम के लिए प्रद्युन सैकिया (67), कप्तान सुमित घडीगांवकंर (55) और शिवशंकर रॉय (55) ने अर्धशतक जड़े।