स्पोर्ट्स डेस्क : टेस्ट क्रिकेट हमेशा से गेंदबाजों की कौशल, सहनशक्ति और निरंतरता की असली परीक्षा माना जाता है। इस फॉर्मेट में विकेट लेना आसान नहीं होता, लेकिन दुनिया के कुछ दिग्गज गेंदबाजों ने अपनी काबिलियत से इतिहास में जगह बनाई है। दुनिया के टॉप विकेट-टेकर गेंदबाजों की यह सूची बताती है कि टेस्ट क्रिकेट में महानता कैसे हासिल होती है।

सबसे ऊपर हैं श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन, जिन्होंने अपने करियर में 800 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड लगभग अटूट बना दिया है। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट में 67 बार पांच विकेट और 22 बार दस विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की, जो उनकी काबिलियत को दर्शाती है।

टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़

1. मुथैया मुरलीधरन: 133 मैच, 800 विकेट

2. शेन वॉर्न: 145 मैच, 708 विकेट

3. जेम्स एंडरसन: 188 मैच, 704 विकेट

4. अनिल कुंबले: 132 मैच, 619 विकेट

5. स्टुअर्ट ब्रॉड: 167 मैच, 604 विकेट

6. ग्लेन मैक्ग्रा: 124 मैच, 563 विकेट

7. नैथन लियोन: 139 मैच, 562 विकेट

8. रविचंद्रन अश्विन: 106 मैच, 537 विकेट।

दूसरे स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के जादुई लेग स्पिनर शेन वॉर्न, जिन्होंने टेस्ट में 708 विकेट लिए। वॉर्न ने अपनी घूमती गेंदों से दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया। वहीं इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन, जो आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल पेसर माने जाते हैं, उन्होंने 704 विकेट लेकर तीसरे स्थान पर जगह बनाई।

भारत की बात करें तो महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले 619 विकेट के साथ इस सूची में चौथे भारतीय और कुल मिलाकर चौथे नंबर पर हैं। उनके बाद इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्ग्रा और ऑस्ट्रेलिया के नैथन लियोन आते हैं, जिनके नाम 500 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं।

भारत के रविचंद्रन अश्विन भी 537 विकेट के साथ इस सूची में मजबूती से शामिल हैं और अब भी सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे सफल भारतीय स्पिनर बने हुए हैं।