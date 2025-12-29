तिरुवनंतपुरम : भारत की विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में हेड कोच अमोल मजूमदार द्वारा बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजे जाने के बारे में बात की और कहा कि किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए उनका लक्ष्य "रन बनाना और टीम के लिए अच्छी फिनिश देना है।" स्मृति मंधाना ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में एक शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब भारत ने चौथे T20I में श्रीलंका को 30 रनों से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली।

मंधाना और शेफाली वर्मा ने आक्रामक प्रदर्शन किया जिससे मेजबान टीम 20 ओवर में 221 रन बनाकर 2 विकेट पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई, जब उन्हें पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया था। दोनों ने 162 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की जो भारत के लिए महिला T20I में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। स्मृति ने 48 गेंदों में 80 रन बनाए, जबकि शेफाली वर्मा ने 46 गेंदों में 79 रन बनाए। मंधाना ने मिताली राज को पीछे छोड़ते हुए सबसे कम पारियों में 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाली सबसे तेज बल्लेबाज बन गईं। 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन कप्तान चमारी अथापथ्थु के शानदार अर्धशतक के बावजूद वे 6 विकेट पर 191 रन ही बना पाए।

मैच के बाद ऋचा से जब टीम की फील्डिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'हम फील्डिंग पर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमने गेंद को अच्छी तरह से रोका और आज अच्छे कैच लिए। हर किसी का एक बुरा दिन होता है, और कैच छूट जाते हैं। हमने फील्डिंग के पीछे कड़ी मेहनत की है। जब भी मुझे मौका मिलता है, और जब भी मुझे ऊपर भेजा जाता है, तो मेरा मकसद रन बनाना और टीम के लिए अच्छी फिनिश देना होता है। विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा था, और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आ रही थी। हालांकि गेंद थोड़ी रुक रही थी, लेकिन यह अच्छी तरह से आ रही थी। शॉट सिलेक्शन महत्वपूर्ण था, और हमने इसे काफी अच्छी तरह से किया और रन बनाए।'

वर्ल्ड कप जीत से क्रिकेटर्स की जिंदगी में आए बदलावों पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा, 'जाहिर है कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिंदगी बदल गई है। सब खुश हैं और जब भी हम बाहर जाते हैं, तो लोग हमारा गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। अब ज्यादा लोग खिलाड़ियों के नाम पहचानते हैं, जैसे दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह बढ़ती पहचान एक बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप उस कॉन्फिडेंस को अगली सीरीज में ले जाते हैं, और यह टीम के हर खिलाड़ी में साफ दिखता है।'