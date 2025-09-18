स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के टी20आई (T20I) कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (Pakistan) पर विजयी होने में टीम की मदद की। उन्होंने 47 रनों की मैच विजयी पारी खेलकर मेन इन ब्लू को 128 रनों के लक्ष्य तक पहुंचाया। हालाकि सूर्यकुमार एशिया कप से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे लेकिन आईपीएल 2025 (IPL) में मुंबई इंडियंस के लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें अपनी फॉर्म वापस पाने में जरूर मदद की। 35 वर्षीय सूर्यकुमार ने इस आईपीएल सीजन में कुल 717 रन बनाए।

सूर्यकुमार फिलहाल टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पांचवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले गैर-ओपनर बल्लेबाज हैं। अब वह इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल को पछाड़ने से सिर्फ 19 रन पीछे हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय कप्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं।

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में मध्य क्रम के रूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची -

1. विराट कोहली (भारत) - 3637 रन

2. डेविड मिलर (दक्षिण अफ्रीका) - 2567 रन

3. शाकिब अल हसन (बांग्लादेश) - 2542 रन

4. ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया) - 2535 रन

5. सूर्यकुमार यादव (भारत) - 2517 रन

सूर्यकुमार अब 19 सितंबर को ओमान के खिलाफ एशिया कप में भारत के खिलाफ मुकाबले में नजर आएंगे। सूर्यकुमार निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रदर्शन को वहीं से जारी रखने और एक और प्रभावशाली पारी खेलने की उम्मीद करेंगे। वह सुपर 4 चरण में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।

गौर है कि सूर्यकुमार ने अब तक अपने करियर में 85 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 39.00 की औसत से 2652 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनके नाम चार शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 166.37 का रहा है। वह रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।