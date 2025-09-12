Go to PunjabKesari.in

बेंगलुरु : दक्षिण अफ्रीका के महान क्रिकेटर एलन डोनाल्ड ने कहा कि सौरव गांगुली एसए20 में अपने पहले कोचिंग कार्यकाल के दौरान ‘दबाव' में होंगे, लेकिन पूर्व भारतीय कप्तान की ‘बेहतरीन क्रिकेट समझ' उन्हें लीग के कठिन दौर से पार पाने में मदद करेगी। 

गांगुली इस साल दिसंबर से शुरू होने वाले SA20 के चौथे चरण में प्रिटोरिया कैपिटल्स की अगुआई करेंगे और टी20 फ्रेंचाइजी कोचिंग की उच्च दबाव वाली दुनिया में यह उनका पहला कदम भी है। डोनाल्ड ने एक बातचीत के दौरान कहा, ‘गांगुली के पास बेहतरीन क्रिकेट समझ है। इसमें कोई शक नहीं कि वह प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। उनकी टीम बहुत अच्छी है और उनके प्रशंसक भी बहुत अच्छे हैं। हमें दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम देखने को मिलेंगे।' 

उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि प्रिटोरिया के लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसलिए सौरव पर दबाव जरूर होगा। लेकिन उन्हें जानते हुए मैं कह सकता हूं कि वह एक बेहतरीन योजना के साथ आएंगे।' 