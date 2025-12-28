स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग में MI के स्टार बल्लेबाज रयान रिकल्टन की एक हाथ से पकड़ी गई कैच के लिए फैन को लगभग ₹1.07 करोड़ की इनामी राशि दी गई। यह कैच शुक्रवार को न्यूलैंड्स में डर्बन सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए सीजन के उद्घाटन मैच में हुई।

रिकल्टन की शानदार पारी

MI के लिए रिकल्टन ने 65 गेंदों में 113 रन बनाकर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। उनकी पारी में 11 छक्के और 5 चौके शामिल थे। चौथे ओवर की 13वीं गेंद पर रिकल्टन का एक छक्का फैन ने पकड़ लिया, जिसके लिए फैन को रैंड 20 लाख (लगभग ₹1.08 करोड़) का इनाम मिला। इस कैच का हिस्सा SA20 लीग का #BetwayCatch2Million प्रतियोगिता था, जिसमें एक हाथ से पूरी कैच पकड़ने पर इनामी राशि मिलती है।

डर्बन सुपर जायंट्स की ताकत

डर्बन सुपर जायंट्स की नई ओपनिंग जोड़ी डेवन कॉनवे और केन विलियमसन ने पावरप्ले में दबदबा बनाया। उन्होंने सिर्फ 8.3 ओवर में 96 रन बना लिए, लेकिन कॉनवे (64 रन) के आउट होने पर इंग्लिश बल्लेबाज जोस बटलर (20 रन) और हेनरिक क्लासेन (22 रन) ने टीम का मनोबल बनाए रखा। आखिरी ओवरों में आइडेन मार्कराम (35 रन) और एवेन जोन्स (33)* ने लगातार चौके-छक्के मारकर स्कोर को ऊंचा रखा। DSG ने कुल 232/5 रन बनाए, जो कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप के पिछले सीजन के रिकॉर्ड 204/3 को भी पार कर गया।

MI केप टाउन की रन चेज

MI की पारी पूरी तरह से रिकल्टन के प्रदर्शन पर निर्भर रही। उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखते हुए न्यूलैंड्स में बल्लेबाजी का मज़ा फिर से दिखाया। लेफ्ट-हैंडर रिकल्टन ने कट, ड्राइव और पुल शॉट खेलते हुए टीम के लिए स्कोर बढ़ाया।

डेब्यू करने वाले जेसन स्मिथ ने 14 गेंदों में 41 रन की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन डर्बन सुपर जायंट्स ने लगातार विकेट लेकर MI की वापसी को रोक दिया। रिकल्टन को 85 रन पर एक लाइफलाइन मिली, जब क्वेना माफाका ने फ्रंट लाइन ओवरस्टेप की और आउट होने के बाद उन्हें वापस बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया। लेकिन अंतिम ओवर में DSG के सीमर एथन बॉश (4/46) ने दबाव बनाए रखा और रिकल्टन को पवेलियन वापस भेजकर MI की कोशिशों को समाप्त कर दिया।

मैच का परिणाम

डर्बन सुपर जायंट्स स्कोर: 232/5 (रन रेट उच्च, रिकॉर्ड तोड़ स्कोर)

MI केप टाउन स्कोर: 217/7

परिणाम: डर्बन सुपर जायंट्स ने MI को 15 रन से हराया।