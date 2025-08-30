Go to PunjabKesari.in

नेशनल डेस्क: केरल क्रिकेट लीग के एक रोमांचक मुकाबले में सलमान निजार ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाज़ी से क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है। तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में कालीकट टीम के लिए खेलते हुए निजार ने सिर्फ 26 गेंदों में 86 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने आखिरी दो ओवरों में 71 रन बटोरकर मैच का रुख ही पलट दिया।

निजार का तूफानी प्रदर्शन

18 ओवर के बाद कालीकट का स्कोर 115/6 था और टीम मुश्किल में फंसी हुई थी। लेकिन क्रीज पर मौजूद सलमान निज़ार ने हार नहीं मानी। 19वें ओवर में उन्होंने तेज़ गेंदबाज़ बासिल थंपी की जमकर धुनाई की और लगातार पाँच छक्के जड़ते हुए कुल 31 रन बनाए। इसके बाद 20वें ओवर में अभिजीत प्रवीण की गेंदबाज़ी तो मानो पूरी तरह से बिखर गई। वाइड और नो-बॉल का फायदा उठाते हुए निज़ार ने अकेले 40 रन जोड़े, जो एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है।

टी20 क्रिकेट में नया कीर्तिमान

निज़ार ने 330.8 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी करते हुए कुल 11 छक्के लगाए। उनकी इस आक्रामक पारी ने न सिर्फ़ टीम को मुश्किल से निकाला, बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास में भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया। आखिरी दो ओवरों में 71 रन बनाना टी20 क्रिकेट में अब तक का सबसे बड़ा कारनामा है। निज़ार की इस यादगार पारी की बदौलत कालीकट ग्लोबस्टर्स ने 186 रनों का मज़बूत स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए अदाणी त्रिवेंद्रम रॉयल्स की टीम 173 रन पर ही ऑलआउट हो गई, और इस तरह कालीकट ने यह रोमांचक मुकाबला 13 रनों से जीत लिया।