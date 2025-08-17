नई दिल्ली : पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन ने अपने उन दावों पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें कहा गया था कि पांच बार की आईपीएल विजेता टीम ने दक्षिण अफ्रीका के उभरते सितारे डेवाल्ड ब्रेविस को हासिल करने के लिए निर्धारित राशि से अधिक भुगतान किया होगा। यह बात CSK द्वारा IPL 2025 में ब्रेविस के प्रतिस्थापन अनुबंध पर एक बयान जारी करने के बाद कही गई है।

इस हफ्ते की शुरुआत में अपने यूट्यूब चैनल पर अश्विन ने दावा किया था कि जब ब्रेविस को प्रतिस्थापन के रूप में अनुबंधित किया जाना था, तो उन्हें आधार मूल्य पर अनुबंधित किया जाना था लेकिन IPL 2025 में खेलने के लिए उन्हें अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया।

अश्विन ने कहा, 'मैं आपको ब्रेविस के बारे में कुछ बताता हूं। पिछले IPL में CSK के साथ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। वास्तव में कुछ टीमें उनसे बात कर रही थीं। कुछ टीमों ने कीमत के कारण उन्हें छोड़ दिया। जब उन्हें प्रतिस्थापन के रूप में अनुबंधित किया जाना था, तो उन्हें आधार मूल्य पर अनुबंधित किया जाना था। लेकिन होता यह है कि आप एजेंटों से बात करते हैं और खिलाड़ी कहता है, अगर आप मुझे अतिरिक्त राशि चाहिए, तो मैं आऊंगा।'

CSK ने स्पष्टीकरण जारी किया कि ब्रेविस का अनुबंध IPL के नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया था और बल्लेबाज को 18 अप्रैल को जारी एडवाइजरी में बताई गई आधिकारिक राशि से अधिक की पेशकश नहीं की गई थी। ब्रेविस चोटिल तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह की जगह 2.2 करोड़ रुपए में CSK में शामिल हुए थे। CSK ने कहा, 'चेन्नई सुपर किंग्स स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के दौरान रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में डेवल्ड ब्रेविस के अनुबंध की प्रक्रिया के दौरान फ्रैंचाइजी द्वारा की गई सभी कार्रवाई IPL के नियमों और विनियमों के पूर्ण अनुपालन में थी।'

अब CSK के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अश्विन ने कहा कि फ्रैंचाइजी ने स्थिति स्पष्ट की क्योंकि कई लोगों को ब्रेविस के अनुबंध मूल्य पर संदेह था। उन्होंने कहा, 'हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमें सच्ची कहानियों पर भी स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ऐसे में, यह थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। यहां किसी की कोई गलती नहीं है। इस मामले पर स्पष्टीकरण इस तथ्य से आया है कि बहुत से लोगों को संदेह है। मुद्दा यह है कि खिलाड़ी की कोई गलती नहीं है, फ्रैंचाइजी की कोई गलती नहीं है और शायद शासी निकाय की भी कोई गलती नहीं है।'

अश्विन ने कहा, 'हम सभी को यह समझना होगा कि अगर किसी फ्रैंचाइजी को किसी खिलाड़ी की जरूरत होती है, तो फ्रैंचाइजी उस खिलाड़ी या खिलाड़ी के एजेंट से बात करती है और BCCI को बताती है, 'देखिए, हमारा फलां खिलाड़ी चोटिल है, हमें एक और खिलाड़ी चाहिए।' मामला यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो में मेरा इरादा यह बताना था कि ब्रेविस कितनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हमें यह समझना होगा कि IPL में खेलने वाले हर खिलाड़ी का एक त्रि-भागीय अनुबंध होता है; खिलाड़ी, फ्रैंचाइजी और IPL का एक बाध्यकारी अनुबंध होता है। इसलिए अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इसकी पुष्टि नहीं होगी। इसीलिए, शायद, वह ट्वीट जिसमें फलां खंड का जिक्र था, पूरी तरह से सही लगता है। आईपीएल में चोटिल खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट में जो लचीलापन है, उसका हर कोई फायदा उठा रहा है।'

उन्होंने आगे कहा, 'सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने ही रिप्लेसमेंट नहीं चुना है; कई और टीमें भी हैं। RCB ने पहले क्रिस गेल को लिया था और वह सुपरस्टार बन गए। चोटिल खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट IPL का एक आम पहलू है और उसमें भी, नियमों में जो लचीलापन है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक सीमा के भीतर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही बात मायने रखती है।' गौर हो कि मिड-सीजन रिप्लेसमेंट के तौर पर आए ब्रेविस ने IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 6 पारियों में 225 रन बनाए, जो अंक तालिका में दसवें स्थान पर रही।