मेलबर्न : ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने कहा है कि बिग बैश लीग (BBL) के लिए नई विंडो बनाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए टेस्ट शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा अपनी प्राथमिकता बताया और जोर देकर कहा कि इसे किसी भी टी20 लीग के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, “टेस्ट क्रिकेट शिखर है। इसे टी20 क्रिकेट के लिए जगह नहीं देनी चाहिए, चाहे वह बीबीएल हो, आईपीएल हो या कुछ और। टेस्ट समर तो टेस्ट समर ही रहना चाहिए।”

BBL विंडो पर स्टार्क का समर्थन, शर्त के साथ

सिडनी सिक्सर्स के साथ 11 साल बाद करार करने वाले स्टार्क ने कहा कि BBL के मैच लगातार दो दिन खेले जा सकते हैं, क्योंकि टी20 प्रारूप शारीरिक रूप से उतना अपेक्षा से भरा नहीं है। उन्होंने मौजूदा छोटे सीजन की भी सराहना की और कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

क्रीज पर खिलाड़ियों के निर्णय पर विचार

द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, पैट कमिंस और ट्रैविस हेड को टी20 लीग में खेलने के लिए लगभग 1 करोड़ डॉलर की पेशकश की गई थी। इस पर स्टार्क ने कहा कि यह खिलाड़ियों की व्यक्तिगत प्राथमिकता है और हर किसी का निर्णय अलग हो सकता है। उन्होंने कहा, “मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट हमेशा प्राथमिकता रही है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।”

क्रिकेट के बदलते परिदृश्य पर टिप्पणी

स्टार्क ने स्वीकार किया कि आधुनिक क्रिकेट में लीगों की बढ़ती संख्या और फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट का आकर्षण खेल की दुनिया बदल रहा है। उन्होंने कहा, “टेस्ट क्रिकेट मेरे लिए शिखर है और हमेशा रहेगा। मैं इसी मानसिकता के साथ जब तक खेल सकता हूं, खेलता रहूंगा।”

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज और एशेज की तैयारी

स्टार्क ने बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी जीतने के बाद दो महीने का ब्रेक उनके लिए फायदेमंद रहा। अब वह भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में वापसी करने वाले हैं। इसके अलावा, शेफील्ड शील्ड में खेलकर वे 21 नवंबर से शुरू होने वाले एशेज के पहले टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे। स्टार्क ने कहा, “मैं अब अपने शरीर को लेकर पहले से बेहतर स्थिति में हूँ और क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हूं।”

