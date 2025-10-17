जोहान्सबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा को इस महीने के अंत में होने वाले भारत दौरे के लिए देश की ए टीम में शामिल किया गया है ताकि 14 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले परिस्थितियों का जायजा लिया जा सके। बावुमा पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे और पूरी तरह से ठीक होने के लिए उन्हें अगले वनडे मैच के लिए भी टीम में नहीं चुना गया है।

बावुमा को ए टीम में शामिल करने से न केवल उन्हें टीम में वापसी करने में मदद मिलेगी, बल्कि शुभमन गिल और उनकी टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में भी मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, 'वह बेंगलुरु में खेले जाने वाले दो प्रथम श्रेणी मैचों में से दूसरे मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे।'

दक्षिण अफ्रीका 19 दिसंबर को समाप्त होने वाले पूरे दौरे के दौरान दो टेस्ट, तीन एकदिवसीय और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगा। बल्लेबाज मार्केस एकरमैन चार दिवसीय टीम का नेतृत्व करेंगे जिसमें जुबैर हमजा और बल्लेबाज प्रेनेलन सुब्रयान भी शामिल हैं, जो दोनों वर्तमान में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। दो चार दिवसीय मैच 30 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका ए टीम 13 से 19 नवंबर तक राजकोट में भारत ए के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैच भी खेलेगी।