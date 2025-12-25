स्पोर्ट्स डेस्क: मेलबर्न में 26 दिसंबर से शुरू होने वाले एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हैरान करने वाला फैसला लिया है। कंगारू टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में बिना किसी स्पेशलिस्ट स्पिनर के ऑल-पेस अटैक के साथ उतरने का ऐलान किया है। इस फैसले के पीछे की वजह कार्यवाहक कप्तान स्टीव स्मिथ ने साफ की है।

MCG की पिच सीम गेंदबाजों के लिए मददगार: स्मिथ

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ ने कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) की पिच मौजूदा हालात में स्पिन के बजाय तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा अनुकूल नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में जिन विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, वे अधिकतर सीम-फ्रेंडली रही हैं।

हर पिच के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ती है

स्मिथ ने कहा, 'इस समय हम जिन विकेटों पर खेल रहे हैं, वे स्पिन की तुलना में सीम गेंदबाजों को ज्यादा मदद दे रही हैं। पिछले हफ्ते की पिच अलग थी, जहां थोड़ी रफ मिली और नाथन लियोन खेल में आए। लेकिन यहां की सतह तेज गेंदबाजों के लिए काफी मददगार दिख रही है।'

एशेज सीरीज पहले ही जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 82 रन से हराकर एशेज सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब इंग्लैंड के पास आखिरी दो टेस्ट सिर्फ सम्मान बचाने का मौका हैं, क्योंकि वे ऑस्ट्रेलियाई धरती पर करीब 15 साल से टेस्ट जीत का इंतजार कर रहे हैं।

चौथे एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग XII

ट्रैविस हेड, जेक वेदराल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, माइकल नेसर, झाय रिचर्डसन।